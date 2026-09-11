Reacția lui Traian Băsescu la eliberarea lui Hayssam și legătura pe care o face fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a susținut, la Digi24, referindu-se la eliberarea din închisoare a lui Omar Hayssam, că momentul în care justiția din România a luat această decizie este unul nepotrivit.

Traian Băsescu a evocat faptul că vineri, când s-a decis eliberarea teroristului sirian, Statele Unite comemorează împlinirea a 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu mii de morți.

„Nu-i treaba mea să comentez deciziile justiției, dar constat că în ziua în care se marchează 25 de ani de la teribilul act terorist din SUA, justiția română, în cinstea acestui eveniment, l-a eliberat pe Omar Hayssam”, a spus fostul președinte al României.

Omar Hayssam a fost eliberat condiționat

Tribunalul Ilfov a decis vineri eliberarea condiționată a sirianului Omar Hayssam, care avea de executat o pedeapsă de 24 de ani și patru luni de închisoare pentru terorism, pronunțată în anul 2015.

Judecătoria Sectorului 4 i-a respins cererea de eliberare condiționată, însă Tribunalul Ilfov a desființat hotărârea. Decizia este definitivă.

„Soluția pe scurt: admite contestaţia formulată de contestatorul-condamnat Omar Hayssam împotriva sentinţei penale nr. 2298 din data de 17.07.2026, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Desfiinţează sentinţa penală şi, în rejudecare admite cererea de liberare condiţionată formulată de condamnatul Omar Hayssam”, se arată în minuta instanței.

„Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Omar Hayssam din executarea pedepsei de 24 ani și 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa nr. 1873/04.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti şi punerea de îndată în libertate a acestuia, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză”, potrivit deciziei instanței.

Sirianul a stat 13 ani în închisoare

Omar Hayssam este unul dintre cei mai cunoscuți condamnați din România. În ultimii ani, avocații săi au depus mai multe cereri de eliberare invocând starea sa precară de sănătate.

Omar Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni închisoare pentru terorism și infracțiuni economice grave, pedeapsă rezultată în urma contopirii condamnărilor din cinci dosare. În cazul răpirii jurnaliștilor români în Irak, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Fostul om de afaceri se afla în detenție din anul 2013, iar executarea pedepsei urma să se îndeplinească în 2035.

În anul 2006, Omar Hayssam a fost eliberat condiţionat, după ce i-a convins pe judecători că este grav bolnav, susţinând că are cancer în faza terminală. El a reuşit să fugă din România, fiind adus în ţară abia în anul 2013.