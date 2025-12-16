Decizie definitivă a judecătorilor în cazul liberării condiționate a sirianului Omar Hayssam. Pledoaria avocatului său: „A scris cărți, a predat cursuri de economie și istorie orientală”

Tribunalul Ilfov a respins marți, 16 decembrie, cererea privind liberarea condiționată a sirianului Omar Hayssam, care execută o pedeapsă de 24 de ani de închisoare. Este a treia oară când instanța se opun ieșirii din închisoare a lui Hayssam. Acesta a rugat judecătorii să fie eliberat, invocând starea medicală precară în care se află, precum activitățile din spatele gratiilor, potrivit încheierii instanței, consultate de HotNews.

Decizia pronunțată marți de Tribunalul Ilfov în cazul eliberării condiționate a sirianului Omar Hayssam este definitivă.

Judecătorii tribunalului au menținut hotărârea Judecătoriei Sector 4, care, în primă instanță, a respins cererea lui Omar Hayssam și a stabilit termen pentru introducerea unei noi cereri pentru data de 3 iunie 2026.

Penitenciarul Jilava s-a opus eliberării sale

Omar Hayssam a fost condamnat la 24 de ani și 4 luni închisoare pentru terorism și infracțiuni economice grave, pedeapsă rezultată în urma contopirii condamnărilor din cinci dosare. În cazul răpirii jurnaliștilor români în Irak, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Hayssam se află detenție din anul 2013, iar executarea pedepsei ar urma să se îndeplinească în 2035, potrivit hotărârii Judecătoriei Sector 4, din 30 octombrie.

Până la data introducerii celei de-a treia cereri de eliberare condiționată el avea executate și câștigate, urmare a condițiilor necorespunzătoare de detenție, 5.124 de zile, îndeplinind fracția obligatorie prevăzută de lege (trei pătrimi din durata pedepsei). Nu a câștigat zile prin muncă, din cauza situației medicale în care se află, se precizează în documentul instanței.

Comisia de liberări condiționate a Penitenciarului Jilava, acolo unde este închis Omar Hayssam s-a opus liberării, potrivit dosarului ajuns la Judecătoria Sector 4. Fostul om de afaceri a insistat în susținerea cererii de liberare, invocând starea sa medicală precară. Omar Hayssam a participat la ședința de judecată prin sistem videoconferință.

Momentul pledoariei lui a fost reținut în hotărârea instanței.

Ce a spus Hayssam în fața judecătorilor

„Instanța acordă cuvântul petentului Omar Hayssam care cu dificultatea de exprimare, în esenţă, susține că se află în starea în care se poate observa după 23 de doze de apomorfină, fără de care nu ar putea vorbi și nici nu ar putea sta în scaunul cu rotile, având mișcări necontrolate, continue, deosebit de severe datorate afecțiunilor medicale”, a reținut judecătorul în încheiere.

Hayssam a declarat instanței că „a greșit ca om și regretă, însă a fost pedepsit cu ani de închisoare fiindu-i luați cei mai frumoși ani din viața”. A cerut să fie eliberat condiționat pentru a se putea trata în străinătate, fiind diagnosticat cu mai multe afecțiuni grave care îi pun viața în pericol.

La rândul său, avocatul lui Omar Hayssam a pledat pentru admiterea cererii de eliberare, motivând că acesta a avut „un comportament exemplar” pe parcursul executării pedepsei.

„A scris cărți care se află la biblioteca Penitenciarului București Jilava, acesta a predat cursuri despre economie și istorie orientală în toate penitenciarele în care a fost. Este un om educat, acesta are diplomă licență în inginerie în construcții, fiind o persoană care, dacă nu ar fi existat evenimentele de care este acuzat, ar fi beneficiat de un alt tratament din partea autorităților statului român”, a susținut avocatul lui Omar Hayssam în fața instanței, potrivit hotărârii Judecătoriei Sector 4.

Explicațiile instanței

Judecătorii nu fost convinși de susținerile lui Omar Hayssam și ale avocatului, respingând cererea de eliberare condiționată.

„Simpla trecere a timpului în penitenciar nu poate duce în niciun caz prin ea însăşi la dispunerea liberării condiţionate, în condiţiile în care condamnatul nu s-a evidenţiat în vreun fel la locul de deţinere. Prin urmare, în cazul în care nu există aparenţa unei reeducări, instanţa nu este obligată a proceda la liberarea condiţionată a condamnatului, în măsura în care aceasta nu face dovada unor eforturi temeinice de îndreptare, iar odată aflat în libertate, ar prezenta un potenţial pericol pentru societate mai înainte de executarea integrală a pedepsei. Dovezile trebuie să fie temeinice şi să rezulte fără echivoc că poate fi reintegrat social iar odată lăsat în libertate nu prezintă riscul să comită o nouă infracţiune”, a se arată în motivarea Judecătoriei Sector 4, consultată de HotNews.

Referitor la situația medicală a lui Omar Hayssam, instanța a precizat că aceasta nu poate conduce automat la admiterea cererii, nefiind un motiv prevăzut de lege pentru dispunerea unei astfel de măsuri.

Decizia pronunțată de Tribunalul Ilfov de marți încă nu a fost motivată.