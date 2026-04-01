Reacția lui Vlad Voiculescu după ce România a pierdut procesul cu vaccinurile Pfizer. Pe cine acuză

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, afirmă, miercuri, că decizia instanţei cu privire la vaccinuri era previzibilă şi, chiar dacă nu este definitivă, slăbeşte şi mai mult poziţia României în procesul care continuă, scrie News.ro.

Vlad Voiculescu afirmă că s-a ajuns aici deoarece, în 2023, „România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán şi cu Polonia extremei drepte” şi a refuzat negocierea oferită de Pfizer şi Comisia Europeană, care au oferit posibilitatea ieşirii din contract. Voiculescu anunţă, de asemenea, că Guvernul Bolojan a făcut ceea ce trebuia făcut încă din 2023 – ”a dat mandat ministrului Sănătăţii să poarte urgent negocieri cu Pfizer”.

”În 2023, România s-a aliniat cu Ungaria lui Orbán şi cu Polonia extremei drepte. Acum plăteşte câteva sute de milioane de euro în plus şi cca. 150.000 de euro dobânzi pe zi pentru această decizie. Când Comisia Europeană şi Pfizer au oferit tuturor statelor membre o cale de ieşire negociată din contractele de vaccinuri COVID-19, re-eşalonare, reducere de volum, flexibilizare, douăzeci şi patru de ţări au acceptat. Trei au refuzat: Ungaria lui Viktor Orbán, Polonia condusă atunci de extrema dreaptă, şi România, unde domnii Rafila şi Ciucă au respins orice negociere fără să ofere măcar un răspuns propunerii Pfizer”, a scris, miercuri, pe Facebook, fostul ministru al Sănătăşii Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, ”acum vine nota de plată”.

”O instanţă din Bruxelles a obligat recent statul român să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin şi să plătească 564.341.953,50 euro plus dobânzi. Decizia nu este definitivă – dar era previzibilă, şi slăbeşte şi mai mult poziţia României în procesul care continuă. Dobânda conform legii belgiene este de 8–12% anual. Fiecare an de întârziere costă între 50 şi 60 de milioane de euro. Din 2023 şi până azi: aproximativ 3 ani. La un calcul simplu, dobânda depăşeşte 150.000 de euro pe zi”, afirmă fostul ministru USR al Sănătăţii.

Voiculescu susţine, de asemenea, că România este singura ţară din UE în care nu te poţi vaccina anti-COVID nici dacă vrei – de la mijlocul lui 2024 încoace.

În toate celelalte state membre vaccinul e gratuit şi disponibil.

Fostul ministrul explică, într-o postare detaliată, cum s-a ajuns în această situaţie:

Mai 2021: Premierul Florin Cîţu decide participarea României la contractul european de achiziţie comună. Cantitatea asumată: 39 de milioane de doze. Pfizer a făcut investiţii masive şi fără precedent pentru a construi o linie de producţie în Europa, la cererea statelor membre – funcţionând ca o poliţă de asigurare colectivă împotriva pandemiei.

Ianuarie 2022: Ministrul Alexandru Rafila semnează Formularul de Comandă pentru cele ~39 de milioane de doze – un act de implementare a unei obligaţii deja existente. Tot în 2022, acelaşi ministru Rafila suspendă orice livrări de vaccinuri.

Mai 2023: Pfizer şi Comisia Europeană vin cu propunerea de flexibilizare. România – alături de Ungaria şi Polonia – alege să nu răspundă. Celelalte 24 de state negociază şi scapă.

Februarie 2024: Pfizer depune acţiunea în instanţă la Bruxelles.

Voiculescu explică şi faptul că România nu a cumpărat mai multe vaccinuri decât alte state, ba chiar a cumpărat mai puţine vaccinuri decât media europeană.

”România şi Polonia au cumpărat mai puţine doze per capita decât toate ţările mari – Germania, Franţa, Italia, Spania – şi au înregistrat totodată cele mai mici rate de vaccinare din UE”, afirmă fostul ministru.

Acesta arată şi că România nu a plătit mai mult: Preţul de 19,50 euro/doză negociat la nivel UE a fost cel mai mic preţ pentru acest vaccin din întreaga lume.

”Premierul Florin Cîţu a decis toate achiziţiile de vaccinuri din 2021. Ministrul Rafila a semnat fişa de comandă în ianuarie 2022 – un act de implementare a unei obligaţii deja asumate – şi ulterior a suspendat livrările”, a mai transmis Voiculescu.

Acesta consideră că fostul ministru PSD al Sănătăţii Alexandru Rafila ar trebui să răspundă la întrebarea de ce România nu a folosit niciun vaccin în ultimii ani.

”Ultimele achiziţii comune de vaccin anti-COVID la nivel european s-au făcut în octombrie 2025 (14 ţări participante) şi în ianuarie 2025 (17 ţări participante, 146 de milioane de doze disponibile). România nu a participat la niciuna”, susţine Voiculescu.

Acesta crede că singura soluţie pe care o are România este să negocieze cu Pfizer.

”Guvernul Bolojan a făcut acum câteva săptămâni ceea ce ar fi trebuit să facă Guvernul Ciucă acum câţiva ani: a dat mandat ministrului Sănătăţii să poarte urgent negocieri cu Pfizer şi să ajungă la o înţelegere. Este târziu, dar rămâne singurul lucru responsabil de făcut. Şi, după cum responsabil din partea Pfizer ar fi să vină cu deschidere în această speţă, nu cred că îşi permite vreuna dintre părţi altceva”, a mai declarat Vlad Voiculescu.

El explică şi faptul că a fost demis pe 14 aprilie 2021, cu o lună înainte de semnarea acestui contract.