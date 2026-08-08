Reacția MApN după ce Bulgaria a anunțat că o dronă a intrat din România și a explodat pe teritoriul său

„Supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Declarația vine la scurt timp după ce premierul bulgar Rumen Radev a spus că incidentul s-a produs în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, situat la granița dintre Bulgaria și România.

Bulgarii au precizat că drona a trecut din România în Bulgaria fără să fie detectate de sistemele radare. Acest lucru este precizat și de partea română.

„În intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei”, a precizat MApN.

Dronă prăbușită în Bulgaria

Drona a intrat pe teritoriul bulgar la ora locală 8.10 (aceeași în România) și a explodat la aproximativ 100 de metri într-un lan de florea-soarelui, a declarat premierul Rumen Radev, în urma unei reuniuni a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, precizează BTA și BGnes.

Locul prăbușirii se află în apropierea unor infrastructuri energetice critice: la aproximativ 200 de metri de o stație de compresoare din România, la 200 de metri de fostul punct de trecere a frontierei Kardam dintre Bulgaria și România și la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a Bulgariei de pe gazoductul Trans-Balkan, a explicat Radev.

Nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructură, a mai declarat premierul bulgar.