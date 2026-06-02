Conversație Nicușor Dan – ministrul Apărării după ce generalul Vlad, șeful Armatei, a fost pus sub urmărire penală. „Este comandantul suprem”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a precizat, marţi, la Antena 3, că l-a informat pe preşedintele Nicuşor Dan despre cazul şefului Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiţă, cercetat de DNA într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei.

„Este o situaţie neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul preşedinte, pe care l-am informat despre această situaţie, cel mai probabil în perioada următoare. Când am aflat despre această situaţie, l-am informat pe domnul preşedinte, este, evident, comandantul suprem al Armatei Române”, a spus Miruţă, citat de Agerpres.

Acesta a arătat că este nevoie de o analiză asupra situaţiei actuale.

„Noi nu interferăm cu ce face justiţia, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum şi această analiză trebuie să fie făcută, în perspectiva mea, coordonată de preşedintele României, care probabil că va analiza această situaţie şi dacă va cere informaţii suplimentare de la noi, tot ceea ce vom avea la dispoziţie vom pune”, a transmis Radu Miruţă.

Miruță nu a dat niciun detaliu despre conținutul convorbirii. În același timp, de-a lungul anilor, Nicușor Dan a precizat că urmăririle penale sunt, de regulă, incompatibile cu ocuparea de funcții publice importante.

Acuzațiile care i se aduc generalului Vlad

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care este acuzat de complicitate la uzurparea funcţiei, pentru că ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, astfel încât 20 de candidaţi nu au mai plătit taxă, trei dintre aceştia urmând să intre în MApN după absolvire.

Într-o postare pe Facebook, marți după-amiază, șeful Statului Major al Apărării respinge acuzațiile din dosar.

„Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte”, afirmă Gheorghiță Vlad în mesaj.

„Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, spune șeful Armatei.