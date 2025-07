Ilie Bolojan vorbește pentru prima dată despre scandalul Anastasiu și spune ce se va întâmpla cu reforma companiilor de stat. „Nu a fost un episod fericit, dar s-a încheiat”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că nu a știut despre mita pe care compania fostului vicepremier Dragoș Anastasiu a plătit-o timp de 8 ani unui inspector ANAF, șeful Guvernului susținând că nu pot fi admise astfel de practici. Totodată, șeful Guvernului a anunțat că nu va exista imediat un înlocuitor al lui Anastasiu care să preia reforma companiilor de stat, Bolojan urmând să se ocupe de coordonarea colectivului deja format pentru acest proiect.

Ilie Bolojan a spus că Dragoș Anastasiu și-a pus demisia la dispoziție încă de vineri, dar decizia a fost amânată încă două zile pentru evaluarea consecințelor.

„Nu a fost un episod fericit, dar s-a încheiat”

„Acest episod nu a fost unul fericit nici pentru domnul Anastasiu, nici pentru guvern, nici pentru mine, dar el s-a încheiat. Asta nu înseamnă că nu trebuie să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat și după descrierea faptelor și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile și am activat în anii 90, care au niște ani foarte dificili. Chiar am prins și perioada până în 2004”, a spus Bolojan.

El a afirmat că viața de antreprenor te poate pune în situația să faci „alegeri foarte dificile”, însă practicile care au dus la demisia lui Anastasiu nu pot fi acceptate.

„În general, darea de mită sau oferirea unor forme de de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm. În nicio situație (…) Nu putem susține astfel de practici”, a apreciat primul-ministru.

Bolojan a spus că are date că practica înființării de firme de consultanță fiscală de către rude ale unor angajați ANAF este relativ răspândită.

„Cred că și astăzi avem cazuri – și am date legate de aceste lucruri – în care oameni de decizie din structurile de finanțe din România au afini, au apropiați, soți, soții, surori care au firme de contabilitate sau firme care oferă la rândul lor consultanță unor companii care sunt controlate de instituția pe care sau de direcția pe care acești oameni o coordonează (…) Sistemele acestea care funcționează într-o formulă pervertită nu pot fi dezafectate de pe de pe o zi pe alta. Și voi dispune controale în următoarea perioadă peste tot”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul spune că nu a știut de situația lui Anastasiu

Acesta a făcut un apel către antreprenorii români care se regăsesc în situații similare celei în care s-a aflat Dragoș Anastasiu să stopeze plățile făcute abuziv și să denunțe funcționarii corupți întrucât acum aceștia nu mai beneficiază de protecție.

Citește și Care sunt argumentele oamenilor de afaceri care îl susțin pe Dragoș Anastasiu și ce spun cei care-l contestă

„Este evident că ani de zile când aceste sisteme au funcționat într-o formă pervertită, de exemplu cum funcționa în anii de a intra în UE Poliția de Frontieră pe granița de vest a României sau sistemul vamal din România sau cum au funcționat sistemele de de control. Gândiți-vă la Garda Financiară în perioada din anii 90 și până în 2000 când s-a schimbat sistemul. Aceste servicii funcționau într-o formă pevertită, fiind, din păcate, cred, organizate în sisteme piramidale.

Întrebat dacă știa despre implicarea vicepremierului Anastasiu în dosarul de mită, Bolojan a răspuns: „Nu am știut despre acest lucru și nu am discutat cu dânsul acest aspect (…) Am colaborat bine în toți acești ani. L-am cunoscut ca un om care avea o carieră în spate, s-a implicat în zona de antreprenoriat, în zona de reprezentare a companiilor, în think-tank-uri care gestionau diferite probleme și din păcate, asta este situația.”

În ce privește numirea unui nou vicepremier care să se ocupe de reforma companiilor de stat, Bolojan a precizat: „Strict în momentul de față nu va fi o propunere de înlocuire, trebuie identificată o astfel de persoană. Dar pentru că domeniul de care se ocupa dânsul era unul foarte important – reforma companiilor de stat și AMEPIP voi prelua eu direct aceste responsabilități, în așa fel ca propunerile care au fost deja pregătite de către echipa cu care dânsul a lucrat, să le putem pune în practică.”

Vicepremierul Dragoş Anastasiu și-a anunțat demisia, duminică, într-o conferință de presă de peste o oră, în care a vorbit despre contextul în care, timp de opt ani, în perioada 2009-2017, compania sa a mituit o angajată ANAF. El a susținut că contextul în care a acceptat să dea mită a fost „unul de criză majoră” și fost vorba despre „șpagă de supraviețuire” în fața abuzurilor statului.

În conferința de presă pe care a ținut-o singur, la guvern, Anastasiu a susținut că „există două tipuri de şpăgi”: „există şpăgi de supravieţuire şi şpăgi de îmbogăţire şi, din punctul meu de vedere, treaba a fost din zona de supravieţuire”.