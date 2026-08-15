Reacția președintei CCR după ce PSD a acuzat-o că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan înaintea dezbaterii sesizării USR pe Legea ANI

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”. Reacția survine după ce în presă au apărut informații despre o întâlnire care ar fi avut loc între Tănăsescu și Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

Reacția survine după ce site-ul stiripesurse.ro a scris, vineri, că Simina Tănăsescu ar fi avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care Curtea va dezbate pe 17 august sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice.

„Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz. Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean să se întâlnească cu Bolojan? „Întâmplător”, doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI”, a scris Zamfir.

O solicitare similară a venit și din partea AUR, prin vocea europarlamentarului Georgiana Teodorescu.

„Se impun clarificări urgente legate de această întâlnire. Atât din partea dvs., cât și a lui Ilie Bolojan! El v-a chemat? Dvs. v-ați dus neinvitată? Cu ce scop? Ce ați discutat? Nu este, totuși, vorba de o întâlnire accidentală în piață. Iar CCR în vremurile noastre nu se bucură tocmai de cea mai bună imagine sau credibilitate. Și nu întâmplător”, a scris Teodorescu pe Facebook.

Deocamdată, Palatul Victoria nu a oferit precizări privind întrevederea pe care ar fi avut-o Ilie Bolojan cu Simina Tănăsescu.