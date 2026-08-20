Reacția PSD după ce „bolojenistul” din partid a spus că va candida ca independent: „Merită să ne amintim un lucru simplu”

Președintele filialei județene PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat joi, la o zi după ce primarului municipiului Buzău, Constantin Toma, că nu va mai candida pentru un nou mandat din partea social-democraților, că independența acestuia va fi testată prin vot peste doi ani.

Reacția a venit după ce Toma, despre care liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că este singurul „bolojenist” din partid, a anunțat miercuri că va candida ca independent. El a demisionat în iunie din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru de partid.

„Este alegerea lui și, până la urmă, 2028 va fi momentul în care această alegere va fi testată prin vot”, a răspuns Lungu joi, potrivit Agerpres.

„Totuși, când domnul Toma vorbește atât de des despre faptul că este ‘cel mai votat primar’, cred că merită să ne amintim un lucru simplu: Constantin Toma nu a ajuns acolo singur. A candidat din partea PSD, a avut în spate una dintre cele mai puternice organizații politice din țară, a avut sprijinul colegilor, al consilierilor locali, al parlamentarilor, al primarilor și al guvernelor PSD”, a afirmat el.

Liderul PSD Buzău a spus că „e ușor, după trei mandate câștigate cu o echipă în spate, să începi să crezi că toate voturile au fost numai ale tale. Și e la fel de ușor să uiți de unde ai plecat și cine te-a susținut. Independența este un test pe care domnul Toma îl poate da în 2028. Până acum, toate examenele electorale le-a dat cu PSD alături”.

Potrivit acestuia, organizația județeană Buzău va pregăti cu un nou candidat pentru alegerile locale viitoare.

‘PSD Buzău nu va începe astăzi campania pentru 2028 și nici nu va transforma următorii doi ani într-un război cu primarul municipiului. (…) În același timp, PSD Buzău va pregăti serios alegerile din 2028. Vom avea propriul candidat pentru Primăria Buzău și vom pune în fața oamenilor un om capabil să administreze orașul, să adune în jurul lui o echipă și să înțeleagă că succesul în politică nu este niciodată opera unui singur om. Domnul Toma spune că va merge singur. Foarte bine. Atunci vom vedea și cât din formula de ‘cel mai votat primar’ îi aparține exclusiv și cât a însemnat forța PSD Buzău. Momentan este, încă, membru PSD, și nu pot să nu mă întreb cum va împăca aceste două ipostaze în următorii doi ani’, a mai spus Romeo Lungu.