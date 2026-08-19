„Bolojenistul” din PSD nu mai vrea să candideze din partea social-democraților. Care este varianta pe care o preferă

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, miercuri, că nu mai intenţionează să candideze pentru un nou mandat din partea Partidului Social Democrat, informează News.ro. Anunţul vine după ce edilul a demisionat, la începutul lunii iunie, din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales.

Constantin Toma a precizat, miercuri, într-o emisiune la Campus FM, că ia în calcul posibilitatea de a candida ca independent la viitoarele alegeri locale.

„Independent este prima opţiune. Nu mai doresc să candidez eu din partea PSD. Este decizia mea”, a declarat Constantin Toma.

Totodată, primarul a lăsat să se înţeleagă că ar putea accepta susţinerea unei alte formaţiuni politice, fără a indica însă despre ce partid ar putea fi vorba.

Edilul municipiului Buzău a exclus categoric o eventuală asociere sau colaborare politică cu AUR ori SOS România.

Toma a demisionat, la începutul lunii iunie, din toate funcţiile deţinute în PSD, păstrându-şi doar calitatea de membru al partidului pe listele căruia a fost ales.

La ultimele două rânduri de alegeri locale, Constantin Toma a fost ales cu 78%, respectiv 67%.

Pe 1 aprilie, președintele PSD Sorin Grindeanu spunea, în timpul dezbaterilor interne privind ieșirea de la guvernare, că partidul are un singur „bolojenist”, pe primarul Constantin Toma, etichetă care apoi a rămas asociat de acesta.

„Un singur român s-a exprimat în toate cele şase întâlniri regionale cum că ar fi bine să continuăm în acelaşi mod. Avem şi noi bolojenistul nostru, evident, Toma de la Buzău. În rest, nici măcar o persoană, în cele şase întâlniri regionale, n-a spus că ar trebui să continuăm în această formă. Ceea ce spune ceva”, spunea Grindeanu.