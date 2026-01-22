Reacția Recorder după ce șeful DNA a spus că documentul „Justiție capturată” era făcut „cu un an și ceva înainte”: O dezinformare

Jurnaliștii de la Recorder îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că a dezinformat în momentul în care a spus, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că, din câte știe, documentarul Recorder „Justiție capturată” era „făcut cu un an și ceva înainte”. Într-o reacție transmisă HotNews, jurnaliștii explică de ce documentarul a fost publicat în decembrie 2025.

Jurnaliștii de la Recorder susțin că deși afirmația șefului DNA este „rostită din biroul de conducere al unuia dintre cele mai importante parchete din țară, ea nu se bazează pe nicio probă”:

„Materialul «Justiție capturată» a fost documentat și creat în perioada februarie 2024 – decembrie 2025. În acest timp au fost realizate zeci de interviuri – majoritatea fiind filmate pe parcursul anului 2025 -, au fost citite și indexate mii de pagini de documentație (dosare, literatură de specialitate, arhive de presă), au fost create elemente grafice explicative, au fost trimise solicitări de interviuri către persoanele menționate în material, inclusiv către procurorul-șef al DNA, care a refuzat dialogul cu reporterii Recorder”.

Ei explică faptul că în toamna anului 2025 documentarul a intrat „într-un proces de editare video și de fact-checking”, care s-a încheiat în ziua de 9 decembrie 2025: „Zi în care am și publicat documentarul”.

Ce a spus Marius Voineag

Șeful DNA a fost întrebat la Antena 3 CNN despre acuzațiile din documentarul Recorder „Justiție capturată” şi dacă a constatat că există o bătălie în sistemul judiciar dusă de cei care ar dori să revină în funcţii.

Voineag a spus că scandalul din justiție nu este un „duel în interiorul sistemului judiciar”, deoarece acuzațiile vin din afara sistemului, însă a adăugat că nu poate ignora „timingul” (n.r. momentul ales).

„Realitatea e că nu prea cred în coincidenţe. Timingul spune totul. Când avem un timing de natura celui despre care vorbiţi (momentul numirilor noilor procurori-şefi – n.r.), legat de atacuri în cascadă… E o chestiune care ţine până la urmă de cum s-au aşezat lucrurile. Înţeleg că reportajul era făcut cu un an şi ceva înainte. N-am niciun fel de problemă, îi felicit pe cei de la Recorder, pentru că au mutat discuţia dintr-o zonă foarte îngustă legată doar de pensii speciale, într-o zonă care vizează şi disfuncţii ale sistemului judiciar”, a afirmat şeful DNA, Marius Voineag.