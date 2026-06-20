Reacția REPER după ce Dragoș Pîslaru, fostul președinte al partidului, a devenit membru PNL

Decizia ministrului Dragoş Pîslaru de a-şi continua activitatea politică în cadrul Partidului Naţional Liberal este una personală şi trebuie respectată, anunţă reprezentanţii REPER care susțin că desemnarea unor membri ai săi în funcții imortante arată „seriozitatea” organizației, informează Agerpres.

„Dragoş Pîslaru s-a numărat printre fondatorii acestui proiect politic şi a avut un rol de leadership important în toate etapele de formare şi de dezvoltare ale partidului. Cooptarea sa în Guvernul României, în funcţia de ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost apreciată datorită experienţei sale profesionale şi capacităţii demonstrate de a conduce instituţii publice eficient. Rezultatele obţinute la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene au confirmat această capacitate prin recuperarea unor fonduri europene pe care România risca să le piardă. Decizia sa de a-şi continua activitatea politică în cadrul Partidului Naţional Liberal este una personală şi trebuie respectată”, se spune în comunicatul REPER.

Potrivit acestuia, REPER a fost construit în jurul unei comunităţi unite de valori, competenţă şi responsabilitate publică.

„REPER îi mulţumeşte lui Dragoş Pîslaru pentru contribuţia avută la dezvoltarea partidului şi îi urează mult succes în activitatea sa viitoare. În acelaşi timp, partidul rămâne deschis tuturor celor care cred în democraţia românească şi în parcursul european al ţării, reunind oameni profesionişti care vor să-şi asume responsabilităţi publice reale şi să contribuie la consolidarea acestui proiect politic reformist. Faptul că persoane asociate REPER sunt recunoscute şi căutate pentru funcţii importante confirmă valoarea şi seriozitatea organizaţiei”, precizează sursa citată.

În mai 2022, Dragoş Pîslaru a părăsit USR pentru a deveni membru fondator al partidului REPER, fondat în jurul fostului premier Dacian Cioloș. A ocupat funcţia de copreşedinte al formaţiunii, alături de fostul europarlamentar Ramona Strugariu, care a condus partidul până în 2025, când șefia partidului a fost preluată de Camelia Sălcudean.

Vicepremierul Oana Gheorghiu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-au înscris în PNL, au declarat surse politice pentru HotNews.

Dragoș Pâslaru a fost ministru al Muncii în guvernul Cioloș și europarlamentar. Acum se regăsește, alături de Oana Gheorghiu, pe lista cu cei opt vicepreședinți pe care Ilie Bolojan îi propune Congresului PNL ce va avea loc duminică.