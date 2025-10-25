Reacția României după ce în Cernăuți s-a anunțat că vor dispărea multe licee românești: „Am transmis un semnal ferm” / Ce a promis Nicușor Dan

Ministerul de Externe de la București a spus sâmbătă că a transmis Ucrainei un semnal „ferm” imediat ce s-a anunțat că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți vor dispărea și vor rămâne doar patru dintre ele.

MAE afirmă că „a transmis imediat pe canale diplomatice” că trebuie respectate solicitările minorității românești, reacția venind după ce vineri seară președintele Nicușor Dan a dat asigurări că legea ce urmează să intre în vigoare din 2027 în Ucraina „nu se va aplica”.

„Este o lege care este prevazută a intra în vigoare în 2027 și va asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”, a spus șeful statului, potrivit Digi24.

Nicușor Dan a răspuns astfel după ce a fost întrebat despre despre informația că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ din țara vecină.

MAE: Am transmis ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității

Ministerul român de Externe de la București a transmis sâmbătă că susține ca prioritar accesul la limba română şi în afara granițelor României şi acordă atenție specială procesului de implementare a reformei educaționale din Ucraina („Noua Școală Ucraineană”), aflat în curs, inclusiv din perspectiva implicațiilor pentru asigurarea dreptului la educație în limba maternă pentru persoanele aparținând minorității române.

„Anunțul privind liste de lucru propuse de autoritățile din Cernăuți în cadrul reformei instituțiilor de educație este un document de etapă, nu o decizie. Chiar şi în această etapă intermediară am semnalat ferm că nu răspunde aşteptărilor comunității şi nici principiilor discutate bilateral la nivel guvernamental privind instituirea unor derogări de la criteriile generale stabilite pentru desemnarea liceelor academice, în vederea protejării intereselor educaționale ale minorității românești”, a transmis Bucureștiului.

Semnalul transmis de România: E vorba de asumarea valorilor europene

Potrivit MAE, dialogul cu partea ucraineană pe această temă continuă:

Partea română a transmis imediat pe canale diplomatice că această listă orientativă a liceelor academice din regiunea Cernăuți nu reflectă solicitările legitime formulate de reprezentanții minorității românești și a fost transmisă solicitarea de identificare a unor soluții care să nu afecteze negativ exercițiul dreptului la educație al etnicilor români care doresc să studieze în limba maternă.

De asemenea, România a transmis Ucrainei că drepturile minorității române și accesul la educația în limba maternă, „în conformitate inclusiv cu angajamentele internaționale asumate de Ucraina, sunt aspecte esențiale care țin de asumarea plenară de către Ucraina a valorilor europene.”

Acum sunt 20 de licee românești, dar au mai fost aprobate doar patru

Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat, marți, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale ‘Comunitatea Românească din Ucraina’, Aurica Bojescu.

Astfel Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din regiune, care prevede doar patru licee cu predare în română și nouă mixte.

Cele patru licee cu predare în limba română vor funcționa în orașul Cernăuți, precum și în comunele Hliboca, Ostrița și Herța. Această reformă educațională a stârnit îngrijorare în comunitatea românească din regiunea Cernăuți, potrivit acesteia.

‘Acum sunt 32 de licee, 12 sunt mixte, cu două limbi, iar din cele 20 de licee românești vor rămâne patru. Vor fi copii care nu vor avea ce să facă și dacă doresc numaidecât să își facă studiile, să meargă la facultate, atunci vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în licee ucrainene. Copiii nu prea au de ales. Sau te duci în altă parte, sau nu mai înveți. (…) Este o situație foarte grea. Trebuie neapărat ca cineva să ia măsuri’, a afirmat Bojescu, care susține că liderii comunității românești au cerut ca în fiecare comună românească să rămână câte un liceu.

Profesor: Reforma va duce și la dispariția gimanziilor românești

Mai multe voci au spus că decizia Consiliului Regional Cernăuți de închidere a numeroase licee românești are loc în pofida opoziției comunității de români, care a atras asupra încălcării dreptului de învățare în limba maternă pentru etnicii români.

‘Această reformă va duce pe viitor și la dispariția gimnaziilor, deoarece în unele dintre localități liceele vor fi cu predare în ucraineană și atunci părinții nu își vor mai da copiii la gimnazii în română, ci la cele ucrainene, ca să le fie mai ușor în continuarea studiilor. Mai mult decât în acele licee mixte, cum ar fi cele din Mahala, predarea se va face în ucraineană, iar româna va fi predată doar la disciplinele Limba română și Literatura română și universală. Există și riscul de dispariție a limbii atunci când dispare școala în limba maternă. Aici este o încălcare a Constituției Ucrainei și drepturilor omului, care garantează tuturor cetățenilor învățarea în limba maternă’, a afirmat Neculai Costaș, profesor de limbă și literatură română la o școală gimnazială din Cernăuți.

Noul act normativ prevede închiderea unor licee din sate istorice românești precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță, Hliboca, Crasna, Pătrăuți, Storojineț sau Mămăliga. De asemenea, nu va exista niciun liceu cu predare în limba română în satele de pe Valea Siretului.