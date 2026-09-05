Reacția Teheranului după atacurile americane asupra petrolierelor iraniene: „Armata teroristă a SUA este avertizată”

Armata iraniană a amenințat sâmbătă că va răspunde cu atacuri „mai severe decât înainte” asupra navelor militare americane dacă SUA va continua să lovească nave iraniene, potrivit AFP și Iran International.

Teheranul a lansat avertismentul după ce forțele americane au distrus trei petroliere iraniene, unul în Golful Persic și două în Golful Oman.

„Armata teroristă a SUA este avertizată că, dacă acțiunile malefice, insecuritatea și hărțuirea navelor iraniene și blocada navală asupra Iranului continuă, atacurile forțelor armate ale Republicii Islamice Iran împotriva navelor militare americane din regiune vor fi mai severe decât înainte și există posibilitatea extinderii lor”, a declarat comandamentul central Khatam al-Anbiya.

Teheranul acuză o „crimă de război”

Ministerul de Externe al Iranului a condamnat la rândul său atacurile americane asupra petrolierelor, pe care le-a calificat drept „crimă de război”.

Într-un comunicat, ministerul susține că atacurile au încălcat articolul 2(4) din Carta ONU și au reprezentat „o amenințare clară la adresa păcii internaționale și a securității navigației comerciale”.

Instituția a declarat că Iranul este hotărât să-și apere suveranitatea și interesele naționale împotriva a ceea ce a numit „terorism de stat” și agresiune americană, inclusiv atacuri asupra navelor comerciale.

Teheranul a avertizat că Washingtonul și aliații săi vor fi responsabili pentru consecințele acțiunilor militare americane din regiune.

Când a anunțat atacurile asupra petrolierelor iraniene, Comandamentul Central al SUA a spus că Gărzile Revoluționare ale Iranului lansaseră rachete împotriva a două nave ale marinei militare a SUA care patrulau în apele din regiune. Un portavion și un distrugător au evitat „multiple atacuri neprovocate”, dar niciun militar nu a fost rănit.