Reacția unei jurnaliste după ce a intrat în direct în stare de ebrietate de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina – VIDEO

Danika Mason este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste sportive din Australia, FOTO: Captură de ecran Channel 9 / Sky News Australia

O prezentatoare de emisiuni sportive din Australia și-a cerut scuze după ce un clip în care a părut în stare de ebrietate în timpul unei intervenții live la TV de la Jocurile Olimpice de Iarnă din Italia a devenit viral, situația fiind comentată inclusiv de premierul australian, relatează BBC.

Danika Mason, reportera Channel Nine, a declarat că „a evaluat greșit situația” consumând alcool înainte de apariția sa la televiziune în direct, invocând totodată altitudinea, frigul și faptul că nu luase cina.

„Vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu acesta este standardul pe care mi-l impun”, a spus ea într-o nouă intervenție, o zi mai târziu, adăugând că se simte „jenată”.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că este „pro-Danika” și că „nu este nimic de comentat aici”, sugerând că ea ar fi putut fi afectată de asemenea de diferența de fus orar.

Mason și-a încurcat cuvintele și a vorbit despre iguane și despre prețul cafelei în timp ce relata despre evenimentele sportive ale zilei.

Intervenția reporterei a stârnit râsete în platou

„La propriu, prețul cafelei aici este de fapt în regulă, mai degrabă prețul cafelei din SUA este cel cu care va trebui să ne obișnuim. Nu sunt sigură în privința iguanelor, încotro ne îndreptăm cu asta?”, a spus ea miercuri în timpul intervenției sale pentru emisiunea matinală Today, aparent ca răspuns la comentariile prezentatorilor din studio.

Cu privirea încețoșată, ea a continuat apoi cu dificultate restul relatării sportive, amestecând cuvintele, dar și încurcând Marea Britanie cu Statele Unite, în timp ce prezentatorul din studio, Karl Stefanovic, putea fi auzit râzând în fundal.

Mason le-a mulțumit ulterior telespectatorilor pentru mesajele de încurajare pe care le-a primit după incident. „Sunt bine, probabil doar puțin jenată. Uitați, am evaluat complet greșit situația, nu ar fi trebuit să beau un pahar, mai ales în aceste condiții, e frig, suntem la altitudine, iar faptul că nu am luat cina probabil că nu a ajutat nici el. Dar vreau să-mi asum întreaga responsabilitate, nu acesta este standardul pe care mi-l impun”.

„Așadar, spunând asta, îmi pare sincer foarte rău și le mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care le-am primit”, a conchis reportera.