Reacție din PNL, după hotărârea instanței prin care au fost suspendate deciziile Congresului: „Partidul este sub un asalt fără precedent”

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, a declarat, pentru HotNews, că decizia Tribunalului Municipiului București, prin care au fost suspendate deciziile Congresului partidului din 21 iunie, arată că se încearcă subordonarea PNL de către „sistem” prin „forța justiției strâmbe”.

„După deciziile complet injuste ale tribunalului Ilfov, noile postulate ale justiției Savonea-PSD, arată că PNL este sub un asalt fără precedent de către sistemul care dorește ca PNL să fie încolonat și subordonat. Nu se va reuși acest lucru. Se continuă ceea ce au început președintele Dan, PSD, trădătorii din PNL și încercarea de prelua ostil și cu forța justiției strâmbe conducerea celui mai vechi partid democratic din UE”, a afirmat Alexandru Muraru.

„Suveranitatea aparține Congresului”

Acesta crede că tot ce s-a decis la congres este legitim și valid, prin vocea a peste 2.500 de delegați care au exprimat voința partidului.

„Într-un partid democratic, suveranitatea aparține Congresului. Conducerea este aleasă de delegații desemnați statutar, iar hotărârile Congresului se bucură de prezumția de legalitate și legitimitate până la o soluție definitivă a instanțelor. PNL nu poate fi ținut captiv de acțiunile unui grup restrâns care contestă deciziile majorității”, susține președintele organizației județene Iași ai PNL.

El crede că litigiile judiciare inițiate de un grup de nemulțumiți nu pot înlocui legitimitatea politică ce a fost conferită noii conduceri prin votul delegaților.

„Partidul are obligația de a funcționa și de a-și respecta propriile reguli și deciziile adoptate în mod statutar. Respectul pentru democrația internă înseamnă respectul pentru majoritate! Cei care pierd un vot au dreptul să conteste prin căile prevăzute de lege, dar nu pot pretinde că voința majorității încetează să existe. Partidul Național Liberal merge înainte!” a conchis Muraru.

Ce prevede decizia Tribunalului București

Tribunalul Bucureşti a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului.

Tribunalul București a decis suspendarea a patru hotărâri ale Congresului PNL și a 17 decizii ale Biroului Permanent al PNL, decizii luate de noua conducere aleasă la Congres. Hotărârea instanței nu este definitivă, dar este executorie.

„Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârii Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente”, se spune în decizia instanței.

Acțiunea a fost deschisă în instanță de 18 liberali care îl contestă pe Bolojan: Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Monica Anisiei, Andrei Baciu, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Ioan Bogdan, Ion Iordache, Ciprian Pandea, George Scarlat, Dragoș Soare, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Aneta Matei.