Reacție din USR: Președintele trebuia să consulte partidele înaintea desemnării unui nou premier, conform Constituției

Deputatul USR Alexandru Dimitriu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, spune că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să consulte partidele politice parlamentare înainte să propună un nou candidat pentru funcția de premier.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat”, a scris deputatul USR pe Facebook.

„Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată”

El spune că retragerea premierului desemnat nu reprezintă „un detaliu administrativ”, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități.

În aceste condiții, o nouă desemnare nu poate fi considerată „o simplă” continuare a procedurii anterioare.

„Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat. Consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară.

Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment. Respectarea Constituției nu depinde de urgența politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituționale trebuie respectate cu strictețe”, a evidențiat Alexandru Dimitriu.

Duminică dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea.

Nicușor Dan a anunțat, duminică dimineață, că Adrian Veștea, președintele CJ Brașov și prim-vicepreședinte PNL, este noul premier desemnat, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Anunțul a fost unul surprinzător pentru liberali. Ilie Bolojan a spus că cei din conducerea partidului nu au fost informați și a acuzat președintele de „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

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