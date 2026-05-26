Reacție dură a ÎCCJ la acuzațiile Guvernului: Executivul „demonizează sistematic Justiția și transformă magistrații în ținte”

Guvernul României a acuzat recent Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Curtea de Apel București că au refuzat să îi ofere date despre miliardele de lei datorate magistraților. În replică, instanța supremă avertizează că atacurile reprezintă o presiune publică ce afectează independența financiară a justiției.

G4Media a publicat duminică un răspuns oficial transmis de Executiv la o solicitare de presă. În acest document, Guvernul acuză marile instanțe că au refuzat să ofere datele necesare pentru apărarea României în cauza Andriescu și alții vs România, aflată pe rolul CEDO.

Executivul susține că a cerut aceste centralizări pentru a demonstra impactul bugetar al eșalonării salariilor din justiție, iar lipsa lor generează riscul ca statul să piardă procesul.

Magistrații au reacționat la acuzații. Ei au transmis marți, printr-un comunicat, că „resping campania de stigmatizare dusă de Guvern pentru deturnarea vinovăției privind degradarea nivelului de trai al populației”.

„Considerăm necesară o clarificare fermă și responsabilă, întrucât aceste prezentări trunchiate și lipsite de context juridic și bugetar riscă să inducă grav în eroare opinia publică și să afecteze încrederea în justiție”, transmit ei.

Explicațiile magistraților

Magistrații explică faptul că sumele invocate public reprezintă în mare parte dobânzi și penalități acumulate ca urmare a „neexecutării, timp de peste 15 ani, de către Guvern, a unor obligații stabilite prin hotărâri judecătorești definitive”.

Cifrele sunt prezentate exagerat pentru „a induce artificial ideea unor privilegii și a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar”, susține ÎCCJ. Se încearcă astfel legitimarea unor măsuri care afectează puterea judecătorească, o strategie aplicată anterior și în materia pensiilor, unde „cultivarea deliberată a unei percepții negative a justificat măsuri ce au afectat garanțiile de independență”.

Instanța supremă subliniază că „demonizarea sistematică a justiției și transformarea magistraților în ținte publice nu rezolvă problemele economice și sociale ale cetățenilor”. Scopul executivului este de a asigura „deturnarea atenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitatea Guvernului pentru degradarea nivelului de trai al populației”, potrivit ÎCCJ.

În final, instituția afirmă că ÎCCJ va utiliza toate mijloacele legale pentru apărarea statutului de drept și a „autonomiei financiare a autorității judecătorești”, în conformitate cu standardele europene.