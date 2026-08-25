Skip to content
Cristian Anghel, directorul TAROM. Inquam Photos / George Călin. Colaj: Ion Mateș / HotNews
Actualitate

Reacție dură a TAROM după ce șeful Wizz Air s-a oferit să preia rutele interne: „România nu are nevoie de lecții. E cel puțin ofensator”

Vlad Barză
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

„TAROM consideră că declarațiile Wizz Air despre viitorul companiei naționale și propunerea ca Wizz Air să înlocuiască rețeaua internă a TAROM sunt cel puțin ofensatoare la adresa companiei naționale a țării care îi găzduiește unul dintre cele mai importante centre de operațiuni”, spune TAROM, condusă de directorul general Cristian Anghel.

  • „Aveți o problemă cu TAROM, din cauză că nu este viabilă din punct de vedere economic. Trebuie să o susțineți financiar și trebuie să o salvați în mod constant de la faliment”, a spus într-un interviu pentru HotNews, József Váradi, CEO al Wizz Air. 
  • Șeful Wizz a înaintat public o idee guvernului României pentru ca Wizz să preia zborurile interne.
  • A venit și perspectiva TAROM, trimisă către HotNews.
  • TAROM spune că e ciudat ca să audă așa ceva din gura directorului care, înainte de a fi la Wizz, a lucrat la Malev, compania de stat a Ungariei, care a dat faliment. La ce se referă?

Din postura de cea mai mare companie care zboară în România, Wizz a avansat, într-un interviu acordat publicului HotNews de CEO József Váradi, ipoteza preluării rutelor interne ale TAROM. 