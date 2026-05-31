Reacție dură de la Washington după incidentul cu dronă din Galați. Mesajul ferm pentru Rusia de la un înalt oficial republican

Șeful Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA, senatorul republican Jim Risch, a condamnat sâmbătă, într-o postare pe rețeaua X, incidentul grav provocat de prăbușirea unei drone pe blocul de 10 etaje din municipiul Galați.

„Încălcarea iresponsabilă a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri NATO împotriva acestui comportament provocator”, a scris Jim Risch pe X, citat de Agerpres.

„Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a subliniat președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul SUA.

Russia’s reckless violation of Romanian airspace and disregard for civilians is unacceptable. The U.S. stands with Romania and our NATO allies against this provocative behavior. We must bolster our deterrence and make clear that we will not give up one square inch of NATO. — Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) May 30, 2026

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu.

Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip Geran-2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului.

Atât ministrul Apărării, Radu Miruță, cât și șefa diplomației române, Oana Țoiu, au subliniat că drona a fost de fabricație rusească, deși președintele rus Vladimir Putin a pus la îndoială această informație și a cerut o analiză independentă făcută de Moscova.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea liderilor din Europa și NATO, precum și din partea mai multor state membre ale UE și Alianței.