Reacție dură din AUR după ce CCR a decis că legea bugetului este constituțională: „Confirmă bătaia de joc la adresa pensionarilor”

Deputatul Ștefan Avrămescu, unul dintre cei mai importanți comunicatori ai AUR, spune într-o reacție pentru HotNews că decizia de astăzi a Curții Constituționale, prin care au fost respinse sesizările partidului pe legea bugetului, confirmă „bătaia de joc” la adresa pensionarilor și a mamelor.

Ștefan Avrămescu spune că AUR nu este mirat de decizia judecătorilor CCR, „având în vedere deciziile anterioare”.

„Din păcate, CCR nu a făcut decât să confirme bătaia de joc la adresa pensionarilor și a mamelor, cărora coaliția PSD-PNL-USR-UDMR a refuzat să le indexeze pensiile cu rata inflației, iar în cazul mamelor să le scutească de plata CASS”, a spus reprezentantul AUR, contactat de HotNews imediat după decizia CCR.

Odată trecută de CCR, legea bugetului de stat și cea a asigurărilor sociale merg la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Ședința CCR de joi în care au fost dezbătute sesizările AUR a durat în jur de 15 minute.