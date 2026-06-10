Reacție furioasă a rușilor după o lovitură ucraineană în Crimeea: „Vor plăti pentru acest sacrilegiu!”

Drone ucrainene au lovit un muzeu istoric din Sevastopol, în Crimeea, au anunțat miercuri autoritățile locale rusești, potrivit Reuters.

Muzeul comemorează Războiul din Crimeea din 1853-1856 dintre Imperiul Rus și o coaliție din care făcea parte Imperiul Otoman. Rusia a fost învinsă în acel război.

Guvernatorul din Sevastopol, instalat de Rusia, Mihail Razvozhayev, a scris pe Telegram că acoperișul muzeului a luat foc. El nu a oferit detalii suplimentare despre pagube sau dacă au existat victime.

„Inamicul va plăti pentru acest sacrilegiu!”, a spus Razvozhayev în postarea sa de miercuri dimineață.

Российские власти аннексированного Крыма сообщили о пожаре из-за попадания дрона в музей-панораму, посвященный обороне Севастополя в ходе Крымской войныhttps://t.co/db2pfbk1NK

📷: razvozhaev / Telegram pic.twitter.com/IUZSr5lKX7 — Медиазона (@mediazzzona) June 10, 2026

Tot în Crimeea, autoritățile au redus mersul trenurilor pe timp de noapte, a anunțat guvernatorul peninsulei numit de Rusia, Serghei Aksionov, după ce un atac cu drone din această săptămână a rănit un mecanic de locomotivă și l-a ucis pe asistentul său.

Peninsula Crimeea de la Marea Neagră, anexată de Rusia de la Ucraina în 2014, se confruntă cu o penurie de combustibil în urma recentelor atacuri cu drone din Ucraina.

În total, Rusia a doborât 326 de drone ucrainene peste noapte, dintre care peste o duzină se îndreptau spre Moscova, au transmis Ministerul Apărării și primarul Moscovei în postări pe rețelele de socializare.

În Rusia, orașul Novokuibyshevsk din regiunea Samara a Rusiei, un important centru petrolier situat pe malul râului Volga, care găzduiește mai multe rafinării operate de gigantul petrolier de stat Rosneft, a respins atacuri cu drone, a afirmat guvernatorul regional.

De asemenea, în regiunea Rostov din sudul Rusiei, la granița cu Ucraina, resturile căzute de la o dronă au provocat un incendiu într-un rezervor de combustibil la o instalație civilă, iar în regiunea centrală Vladimir două instalații industriale au luat foc, au declarat guvernatorii regionali pe Telegram.

Mai mult, într-o decizie rară, regiuni îndepărtate producătoare de petrol din Rusia, Khanty-Mansiysk, Perm și Tyumen, precum și regiunile industriale Chelyabinsk și Sverdlovsk din Munții Ural, aflate la mii de kilometri de Ucraina, au emis alerte de raid aerian, potrivit postărilor de pe rețelele sociale ale autorităților locale.

Foto: Druid007 | Dreamstime.com