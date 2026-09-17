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Reacție la cald. Siegfried Mureșan nu e desemnare reală de premier, ci o sperietoare

Director editorial

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Nicușor Dan s-a gândit că trebuie să sperie puțin partidele din fosta coaliție. Așa că a venit, culmea – după Eugen Tomac, cu o altă creație a lui Traian Băsescu.

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După luni și luni de așteptare care ar fi putut foarte bine să dureze până în 2028 la viitoarele alegeri parlamentare, președintele Nicușor Dan s-a decis că e cazul să scoată din geanta de matematician cartea pe care scrie alegeri anticipate.