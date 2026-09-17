Reacție la cald. Siegfried Mureșan nu e desemnare reală de premier, ci o sperietoare

După luni și luni de așteptare care ar fi putut foarte bine să dureze până în 2028 la viitoarele alegeri parlamentare, președintele Nicușor Dan s-a decis că e cazul să scoată din geanta de matematician cartea pe care scrie alegeri anticipate.

Nicușor Dan s-a gândit că trebuie să sperie puțin partidele din fosta coaliție. Așa că a venit, culmea – după Eugen Tomac, cu o altă creație a lui Traian Băsescu.

Pentru că posibila desemnare a lui Siegfried Mureșan nu e altceva decât un nou pas menit să eșueze. Asta în condițiile în care e aproape imposibil de crezut că Mureșan și PNL-USR-UDMR vor reuși să strângă voturile necesare trecerii Guvernului.

PSD și AUR rămân ferme pe poziții de a nu susține un guvern din care nu fac parte, iar alte voturi în Parlament nu mai sunt pentru a-i aduce și învestirea lui Siegfried Mureșan.

De altfel, pare că și domnul Mureșan a părut ușor surprins de nominalizare, din moment ce a cerut timp de gândire. Păi mai era sau nu mai era candidatul cu care s-au dus liberalii și useriștii astăzi la Cotroceni? Ce-i drept, s-a gândit repede de la anunțul președintelui, doar câteva minute, și a acceptat.

Ce înseamnă o nouă nominalizare respinsă

O a doua nominalizare respinsă în Parlament i-ar activa președintelui posibilitatea (nu obligația) de a dizolva Parlamentul și a de convoca noi alegeri parlamentare, în condițiile în care nici el, dar nici PSD sau PNL, nu și le doresc în mod real.

Dincolo de declarații aparent curajoase venite de la sediul din Kiseleff, pesediștii nu vor să audă de anticipate. Asta decât dacă nu vor să rămână cu un număr aproape înjumătățit de senatori și deputați în viitorul Parlament și să devină remorca AUR.

Nici o parte bună dintre actualii parlamentari PSD și PNL nu își doresc în mod real anticipate, căci s-ar trezi șomeri din iarnă.

Ce urmărește Nicușor Dan

Făcând totuși un nou pas constituțional spre anticipate, președintele Nicușor Dan nu face altceva decât să pună presiune pe PSD și PNL să ajungă la o înțelegere privind un viitor guvern.

Sigur, președintele putea să facă această nominalizare încă de acum câteva săptămâni bune, în fond nimic nu s-a schimbat între timp.

Însă dacă credeam că pe vremea lui Klaus Iohannis lucrurile se mișcau pas cu pas, descoperim de câteva luni încoace că Nicușor Dan îl întrece în numărul de pași. Iar dacă nu găsește prea curând o soluție reală la criza politică, riscă să-l depășească și la alt capitol la care Iohannis a „lucrat” totuși mult: lipsa de popularitate. Și atunci, adio al doilea mandat și dacă se supără PSD și AUR, chiar și primul.