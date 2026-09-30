Reacție rapidă: Siegfried Mureșan și-a făcut datoria, poate să plece. Cum a format Nicușor Dan o majoritate pentru PSD 

Cu 182 de voturi pentru, 15 contra și PSD și AUR nevotând, guvernul Mureșan a picat la votul democratic al Parlamentului. Ce transmite românilor acest moment în care țara a ajuns la două guverne neînvestite, pentru prima oară în istoria democratică din ultimii 36 de ani?

Era clar de acum două săptămâni, când președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Siegfried Mureșan, că voturile pentru învestitură nu puteau veni decât de la PSD. Niciun moment însă premierul desemnat nu a arătat că și le-ar dori cu adevărat.

De ce nu a negociat Siegfried Mureșan cu PSD

În prima declarație alături de liderii micii coaliții care îl susține, Siegfried Mureșan nu a făcut nicio referire la PSD. Nu a făcut-o nici Ilie Bolojan. Dominic Fritz a pomenit de discuții cu PSD, iar Tanczos Barna a invocat scenariul rotativei cu social-democrații.

Din acel moment Siegfried Mureșan a preluat exclusiv misiunea negocierilor. Dialogul cu PSD s-a purtat doar prin intermediul rețelelor sociale sau al presei unde premierul desemnat a fost extrem de prezent. Greu să te înțelegi dacă nici nu te întâlnești.

Desemnarea neașteptată a lui Siegfried Mureșan, după patru luni în care Nicușor Dan a condiționat decizia de o majoritate, a fost considerată de liberali drept un nou episod în meciul pe care șeful statului, cu susținerea PSD, îl are cu Ilie Bolojan.

Puși practic cu spatele la zid, cei din PNL nu au avut decât o singură variantă: să exploateze politic la maximum situația. Ceea ce au și făcut.

Desemnarea lui Mureșan a însemnat repoziționarea PNL în opoziție

Niciuna din ieșirile publice ale lui Siegfried Mureșan nu au arătat că-și dorește o negociere cu PSD. Punctajul său a fost construit pe elemente care-l ostilizau pe Sorin Grindeanu, liderul cu care ar fi trebuit să se așeze la masa discuțiilor.

Au fost invocate refuzul reformei, clientelismul, trădări și înțelegerile secrete ale social-democraților cu AUR.

Mureșan a promovat un discurs de opoziție, care a adus puncte electorale PNL după moțiunea de cenzură, dar care se atenuase în cursul celor patru luni marcate de inflexibilitate totală a liberalilor. Momentul desemnării lui Siegfried Mureșan a fost al repoziționării în opoziție al PNL. Doar în opoziție poate crește.

Că liberalii nu au crezut în onestitatea desemnării lui Siegfried Mureșan de către Nicușor Dan a arătat-o și insistența cu care au invocat alegerile anticipate. Au vorbit și de sesizarea CCR în acest sens.

Șeful statului a exclus constant scenariul anticipatelor, inclusiv în ultimul mesaj dinaintea votului de învestitură.

O negociere cu PSD ar fi însemnat predarea puterii

Ce ar fi însemnat pentru PNL o negociere cu PSD? Guvernul Siegfried Mureșan ar fi putut fi învestit, însă guvernarea nu ar fi fost în mod real a liberalilor, alături de USR și UDMR, ci a PSD și AUR care au, prin votul oamenilor, majoritatea în Parlament.

Orice decizie a unui astfel de Guvern mergea în Parlament. Acolo se fac legile, bugetul și ajung ordonanțele de urgență. Iar decizia în Parlament o au AUR și PSD. Guvernul ar fi guvernat așa cum și-ar fi dorit partidele conduse de Sorin Grindeanu și de George Simion.

Colaborarea PSD – AUR nu mai e este un secret pentru nimeni. Au făcut-o până acum, au luat locuri de la USR și PNL în conducerea Parlamentului și și-au instalat oamenii la șefia Radioului și Televiziunii Publice. E ca în vechiul manual al luării puterii: se pregătesc de guvernare.

Ce urmează?

Președintele Nicușor Dan a susținut, într-un mesaj cu o zi înainte de votul de învestitură, că actuala criză politică trebuie să se încheie.

Cu Guvernul Mureșan picat oficial în Parlament, șeful statului este îndreptățit să încerce celelalte variante discutate până acum.

Fie că va fi desemnat un premier PSD sau unul tehnocrat/independent, următorul guvern va fi unul în care influența social-democraților va fi dominantă. O desemnare va fi făcută curând, după o nouă rundă de consultări la Cotroceni.

Prin mutarea cu Mureșan, Nicușor Dan nu a făcut decât să pună umărul la viitoarea majoritate a PSD. Nu o mutare sau alta definește participarea lui Dan, ci traseul rezultat.

De pildă, UDMR poate acum face pasul către partidul lui Sorin Grindeanu, unde vor veni și liberalii anti-Bolojan, sub sloganul generos al stabilității și al interesului național.

Cea mai păguboasă variantă, vehiculată în mediul politic, ar fi cea a unei guvernări PSD-AUR, pe față sau consimțită tacit. Adepții teoriei susțin că o intrare la masa puterii a partidului lui George Simion ar reduce din avântul electoral al acestuia până la alegerile viitoare.

Nicușor Dan a exclus constant această variantă, însă acest lucru nu l-a împiedicat să negocieze cu George Simion, la Vila Lac, susținerea pentru Guvernul Veștea, așa cum a dezvăluit colegul meu Cristian Andrei.

Ce urmează? Din slăbiciune în slăbiciune, Nicușor Dan a ajuns unde a vrut. La un guvern pe care-l va delega drept pro-occidental, dar care cu greu va putea fi numit reformist.