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Reacție rapidă: Siegfried Mureșan și-a făcut datoria, poate să plece. Cum a format Nicușor Dan o majoritate pentru PSD 

Redactor-șef

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Cu 182 de voturi pentru, 15 contra și PSD și AUR nevotând, guvernul Mureșan a picat la votul democratic al Parlamentului. Ce transmite românilor acest moment în care țara a ajuns la două guverne neînvestite, pentru prima oară în istoria democratică din ultimii 36 de ani?

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