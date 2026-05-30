Reacție tranșantă de la vârful Iranului, după solicitările enunțate de Trump: „Trădează diplomația”

Mohsen Rezaie, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, l-a acuzat sâmbătă pe președintele american Donald Trump că „trădează diplomația pentru a treia oară”, sugerând că Teheranul se aștepta la o astfel de poziție din partea liderului de la Casa Albă, a transmis CNN.

„Așa cum am prevăzut, președintele Statelor Unite trădează diplomația pentru a treia oară”, a declarat consilierul lui Mojtaba Khamenei, într-o postare pe platforma X.

Iranul reclamase că a fost atacat de două ori de SUA în timpul negocierilor.

„Prin continuarea blocadei navale și formularea unor cerințe excesive în negocieri, el a dovedit încă o dată că nu este înclinat spre negocieri și urmărește alte obiective”, a adăugat Mohsen Rezaie.

Saeed Ajorloo, membru al echipei iraniene de negociere, a spus că „discuțiile cu SUA sunt în desfășurare și încă există dezacorduri minore”.

„Dacă textul final este aprobat, vom intra într-un dialog de 60 de zile despre detalii”, a afirmat Ajorloo într-un interviu televizat, care a fost republicat pe Telegram de negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagheri Ghalibaf.

Revendicările lui Trump

Președintele american declarase, vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că Iranul „trebuie să fie de acord că nu vor avea niciodată o bombă sau armă nucleară”, că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, fără taxe sau restricții de trafic, și că minele amplasate de Iran pe calea navigabilă trebuie „eliminate”.

De asemenea, el a sugerat că blocada americană care vizează porturile iraniene va fi ridicată ca parte a unui memorandum de înțelegere negociat în prezent prin intermediul mediatorilor.

Tot vineri, principalul negociator iranian spusese că Teheranul așteaptă acțiuni, nu vorbe, din partea Statelor Unite, în ceea ce Reuters a descris drept un mesaj conform cu declarații sfidătoare din trecut.

„Nu avem încredere în garanții sau vorbe, doar acțiunile sunt criteriul. Nu va fi întreprinsă nicio acțiune înainte ca partea cealaltă să acționeze”, mai afirmase Qalibaf în mesajul transmis pe rețelele sociale.