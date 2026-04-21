Reacție vehementă a lui Emil Boc la o variantă prin care PNL s-ar putea împăca cu PSD: „Cum adică?”

Liberalul Emil Boc a respins vehement ideea ca PNL să renunțe la varianta premierului Ilie Bolojan și refacerea coaliției cu PSD cu un alt șef de guvern liberal.

„Cum adică PNL să renunțe? PNL are președinte de partid, are prim-ministru, are guvern”, a răspuns Boc la o întrebare pe această temă înainte de ședința în care liberalii vor discuta despre ce urmează după ce PSD a decis luni să-i retragă sprijinul lui Bolojan.

„Alții dacă au o majoritate să vină cu ea pe masă, să și-o expună și să și-o manifeste”, a continuat primarul din Cluj- Napoca.

„Partidul Național Liberal are premier, are președinte de partid, are guvernarea”, a insistat el.

„Soluția finală” sunt anticipatele

Emil Boc a spus că la acest moment nu există un blocaj constituțional, există soluții în legea supremă pentru toate situațiile.

„Dacă o altă majoritate există, să inițieze moțiune de cenzură, dacă există o moțiune de cenzură înseamnă că există o majoritatte pentru demiterea Guvernului, aceeași majoritate să pună în loc un Guvern. E simplu, în logica democratică nu putem avea alte soluții, funcționează pe principiul majorității politice”, a declarat el.

El a spus și că dacă această criză politică nu se rezolvă „nicicum, și nicicum și nicicum”, „soluția finală este arbitrajul corpului electoral prin alegeri anticipate, soluție care știm că aproape este imposibilă în sistemul constituțional românesc. Dar textul constituțional are mecanisme, soluții pentru rezolvarea acestor crize.”