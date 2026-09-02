Reacții din politică la dezvăluirile despre plagiatul lui Pahonțu. Cine spune că șeful SPP „reprezintă un pilon de apărare al siguranței naționale”

După ce Recorder a arătat că o treime din lucrarea de doctorat a directorului SPP, Lucian Pahonțu, este plagiată, HotNews le-a adresat parlamentarilor din marile partide o întrebare simplă, cu răspuns „da sau nu”.

Întrebarea a fost: mai poate conduce Lucian Pahonțu Serviciul de Protecție și Pază?

Dintre cele 52 de pagini plagiate din lucrarea șefului SPP, 13 sunt copiate din Regulamentul Trupelor de Securitate, fără citare, potrivit analizei Recorder.

Mihai Ghigiu, PSD: „Este ceva de onoare. Ține de decizia dânsului”

Mihai Ghigiu. FOTO: Inquam Photos / Tudor Pana

Președinte al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, social-democratul Mihai Ghigiu spune că îi este greu să se pronunțe cu privire la plagiatul șefului SPP Lucian Pahonțu în lipsa unei confirmări oficiale.

„Dacă există o decizie de plagiat din partea instituției care i-a acordat acel titlu sau din partea Consiliului Național aflat în coordonarea Ministerului Educației, cred că este ceva de onoare și ține de decizia dânsului. Dar până nu văd o decizie a uneia dintre aceste instituții, îmi este greu să mă pronunț”, a declarat deputatul PSD miercuri, în Parlament.

Csoma Botond, UDMR: „Nu știam că Pahonțu are doctorat”

Csoma Botond. FOTO: Agerpres

Întrebat de jurnaliștii HotNews dacă crede că șeful SPP ar trebui să se retragă din funcție în urma acuzațiilor de plagiat, purtătorul de cuvânt al UDMR Csoma Botond a răspuns râzând: „Nu știam că Pahonțu are doctorat”.

Ulterior, reprezentantul UDMR a explicat de ce consideră că șeful SPP ar trebui să se retragă din funcție.

„Eu cred că domnul Pahonțu, dacă e adevărat ce s-a spus de către Recorder și a participat la acele evenimente de la Universitate din timpul Revoluției și, după aceea, la Mineriadă, ar trebui să se retragă din fruntea SPP-ului”, a declarat miercuri deputatul UDMR Csoma Botond.

Cătălin Mîndru, USR: „Pahonțu trebuie să-și lămurească situația”

Cătălin Mîndru. FOTO: Agerpres

Senatorul USR Cătălin Mîndru consideră că prioritatea în acest moment – înaintea unei decizii privind mandatul actualului șef SPP – este ca Lucian Pahonțu să iasă public cu clarificări.

„Pahonțu trebuie să iasă public și să-și lămurească situația, atât cu privire la acuzațiile de plagiat, cât și la cele privind participarea sa la reprimarea Revoluției din 1989. E logic și de bun simț ca persoanei incriminate să i se dea posibilitatea să-și exprime poziția”, a declarat Mîndru miercuri în discuția cu HotNews.

Totuși, la întrebarea dacă Lucian Pahonțu trebuie să plece de la conducerea SPP, răspunsul senatorului nu a lăsat loc de interpretări: „Da, cu siguranță!”.

Victoria Stoiciu, senator neafiliat: „Lucrurile nu pot continua așa”

Victoria Stoiciu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu, intrată în Parlament pe listele PSD, cere o anchetă urgentă din partea instituțiilor „responsabile” pentru a clarifica situația lui Pahonțu.

„Lucrurile nu pot continua așa, altfel rămâne aceeași senzație pe care omul de rând o are din ce în ce mai mult: se întâmplă lucruri, apar acuzații și nimeni nu reacționează. Asta nu face decât să submineze încrederea în instituțiile statului și în clasa politică” a spus senatoarea miercuri, în discuția cu HotNews.

Ninel Peia, PACE – Întâi România: „Nu vreau să schimb un stat paralel cu altul”

Ninel Peia Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor PACE – Întâi România Ninel Peia, fost membru SOS, spune că nu vrea să-i dea sfaturi președintelui cu privire la decizia privind demiterea șefului SPP.

La insistențele jurnaliștilor HotNews, senatorul și-a exprimat, totuși, opinia cu privire la Lucian Pahonțu.

„Nu vreau să schimb un stat paralel cu altul. Domnul Pahonțu este de 21 de ani șeful SPP. Nu vreau să spun că am ceva cu domnul Pahonțu, nici de bine, nici de rău, dar domnul Pahonțu reprezintă un pilon de apărare al siguranței naționale”, a declarat miercuri Peia.

Reprezentanții PNL și AUR nu au răspuns, până la ora publicării acestui articol, la întrebarea HotNews.

Un jurnalist Recorder l-a întrebat de patru ori pe George Simion „dacă susține demiterea lui Lucian Pahonțu” miercuri, în Parlament – de fiecare dată, fără un răspuns clar.