Reacții din PNL și PSD după declarațiile lui Bolojan despre pensii: „Lucrurile pot arăta și mai prost” / „Pensia nu este un privilegiu”

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, susține că nu se pune problema creșterii vârstei de pensionare. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune că premierul Ilie Bolojan s-a referit în interviul de la TVR „la măsuri care vor trebui luate în viitor, în cazul în care deficitul bugetar nu va scădea”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la TVR, că România „trebuie să crească vârsta de pensionare, pentru a evita colapsul sistemului în următorii 5-10 ani: „Din punctul meu de vedere, suntem în situaţia în care avem nevoie de mai mulţi oameni în piaţa muncii, în piaţa reală a muncii. Şi pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creştem vârsta de pensionare, în aşa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populaţia care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”.

Marți dimineață, Guvernul a revenit cu precizări, spunând că nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”.

Florin Manole spune că nu s-a discutat în Coaliția de guvernare în niciun moment posibilitatea creșterii vârstei de pensionare.

„Nu se ia în calcul așa ceva, nu este niciun proiect și nicio discuție în legătură cu acest subiect. PSD nu susține creșterea vârstei de pensionare, pentru că pensia este un drept câștigat după o viață de muncă, nu este vreun privilegiu. Nu există nicio discuție și niciun proiect în legătură cu acest proiect”, a spus Manole, marți, jurnaliștilor prezenți la Parlament.

Ministrul a explicat că în măsurile discutate în guvern nu s-a vorbit niciodată despre sistemul public de pensii la modul general.

„Chiar mă bucur că premierul a nuanțat în cursul acestei dimineți, spunând că această discuție poate și are loc în legătură cu pensiile ocupaționale, discutăm mai ales despre pensiile magistraților și proiectul care este deja asumat de guvern, dar nu despre pensii în special”, a explicat el.

„E prima dată când aud așa ceva”, a spus și vicepremierul Marian Neacșu.

Liderilor senatorilor PNL: Dacă Ilie Bolojan nu va fi lăsat să facă reformă, următorul premier va crește vârsta de pensionare din cauza deficitului

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, spune, în schimb, că declarațiile lui Ilie Bolojan sunt „normale”: „Dacă o să ai 5 milioane de salariați și 7 milioane de pensionari, cu siguranță o să faci o măsură de genul ăsta”.

„Nu sunt măsuri pe care le visează premierul. Tu trebuie să garantezi pensia celui care a intrat în pensie. Și atunci, trebuie să te asiguri că bugetul României îl suportă. Nu cred că în mmentul de față nu se pune problema majorării vârstei de pensionare. Știți foarte bine ca în Germania e 67 de ani, în Franța 63. Este un trend”, a declarat marți Fenechiu.

„Probabil că trendul ăla va afecta și România, dar astăzi, la cum arată lucrurile, cu măsurile pe care le-a luat Guvernul, nu cred că… Dar Ilie Bolojan e un om care spune lucruri și spune că lucrurile pot arăta și mai prost în situația în care nu vor arăta mai bine”, a afirmat el.

Daniel Fenechiu susține și că Ilie Bolojan s-a referit la măsuri care vor trebui luate în cazul în care nu va fi lăsat să facă reforme.

„El zice: vin și fac o reformă. Dacă voi îmi stați în picioare și nu mă lăsați să o fac, o să plec eu, dar cine vine poate să vă ducă vârsta de pensionare mai sus, impozite mai mari, pentru că fiecare creștere a deficitului înseamnă măsuri mai dure ulterior, asta spune Ilie Bolojan.