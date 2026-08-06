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Președintele Nicușor Dan și Călin Georgescu. Colaj: Ion Mateș. Foto: Inquam Photos și Profimedia
Actualitate

Reacții la conflictul direct dintre Călin Georgescu şi Nicuşor Dan. „S-ar putea să fie germenii unei campanii anti euro” / „Lui Potra îi cerea 10.000 de dolari, nu de lei”

Laurențiu Ungureanu
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HotNews a discutat cu patru cunoscute voci publice, din zone ideologice diferite, despre ce anticipează că urmărește Călin Georgescu prin aparițiile recente. Își vede el amenințat electoratul de mesajele lui Nicușor Dan?

  • Cristian Pîrvulescu: „Mesajul lui Georgescu nu este despre trecerea la euro, ci despre președintele Nicușor Dan”.
  • Teodor Baconschi: „ Cine vinde un apartament sau o mașină fără să le estimeze valoarea în euro?”.
  • Sorin Cucerai: „Tema euro a revenit acum din considerente geopolitice. Ca să dea României o ancoră suplimentară, inclusiv de securitate, în interiorul UE”.
  • Cristian Preda: „Mesajul lui Georgescu este al unui fariseu”.

La trei zile după ce Nicușor Dan a spus că România are un consens pentru a trece la euro, Călin Georgescu s-a poziționat ca politician în afara acestui consens.