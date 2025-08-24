Reacții vehemente din tabăra democrată, după declarația lui Donald Trump despre trimiterea de trupe în Chicago. Pentagonul a făcut deja o planificare inițială

Președintele american Donald Trump nu are autoritatea de a desfășura trupe în orașul Chicago, au declarat duminică guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, și liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților SUA, Hakeem Jeffries, potrivit CNN și BBC. Pentagonul a efectuat deja o planificare inițială pentru o posibilă desfășurare, notează Reuters.

Donald Trump, care, potrivit BBC, a desfășurat deja circa 2.000 de trupe la Washington DC, a spus că probabil își va extinde eforturile de combatere a criminalității către Chicago, intervenind astfel într-un alt oraș condus de democrați. Duminică, el a vorbit și despre posibilitatea de a desfășura trupe în Baltimore, unde actuala administrație este tot democrată.

Oficiali americani, vorbind pentru Reuters sub condiția anonimatului, au declarat că la Pentagon a avut loc o planificare inițială cu privire la modul în care ar putea să arate o eventuală desfășurare de trupe ale Gărzii Naționale în Chicago.

Unul dintre ei a spus că planurile fac parte din eforturile armatei de a anticipa orice solicitări din partea lui Trump și a menționat că înalții oficiali ai Pentagonului nu au fost încă informați cu privire la acestea. Nu este neobișnuit ca Pentagonul să planifice potențiale desfășurări de forțe înainte de a fi emise ordine oficiale.

Democrații critică inițiativa lui Trump

Congresmenul Hakeem Jeffries a susținut afirmația guvernatorului democrat din statul Illinois, JB Pritzker, conform căreia administrația Trump nu are „nicio autoritate” de a trimite trupe acolo.

„Ar trebui să continuăm să sprijinim forțele de ordine locale și să nu-i permitem pur și simplu lui Donald Trump să se joace cu viețile poporului american ca parte a efortului său de a fabrica o criză și de a crea o distragere a atenției doar pentru că este profund nepopular”, a declarat Jeffries la CNN.

Nu există nicio urgență care să justifice trimiterea Gărzii Naționale în Illinois, iar președintele SUA „încearcă să fabrice o criză”, a spus și guvernatorul JB Pritzker într-un comunicat, acuzându-l pe Trump de abuz de putere.

Nici primarul democrat din Chicago, Brandon Johnson, nu este de acord cu inițiativa lui Trump, spunând că o intervenție federală nu ar face decât să anuleze eforturile locale care, susține el, au redus semnificativ infracțiunile grave.

Trump susține că măsura este menită să combată criminalitatea

Președintele american le-a sugerat reporterilor că ia în considerare trimiterea de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a ordonat trimiterea de trupe în Washington DC și la Los Angeles la începutul acestui an, o măsură pe care administrația este acum nevoită să o apere în instanță.

„Vom face ca orașele noastre să fie foarte, foarte sigure. Chicago este un haos”, a spus Donald Trump. El a adăugat că Chicago „va fi următorul nostru obiectiv după asta și nici măcar nu va fi greu.”

Ulterior, Trump a menționat New York-ul și Chicago ca orașe în care ar dori ca Garda Națională să „ajute”, scrie Politico.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a lăudat activitatea Gărzii Naționale în Washington și a menționat că este dispus să „aducă armata regulat” pentru a-și susține campania de reducere a criminalității în oraș.