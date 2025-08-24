Donald Trump ia în calcul să trimită Garda Națională și în Chicago și New York / „Vom face ca orașele noastre să fie foarte, foarte sigure”

Președintele american Donald Trump, înainte de a semna decretul de punere în aplicare a unor noi tarife reciproce împotriva partenerilor comerciali ai SUA, în Rose Garden de la Casa Albă, Washington DC, SUA, 2 aprilie 2025. FOTO: Jim LoScalzo- Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Donald Trump intenționează să extindă desfășurarea Gărzii Naționale în marile orașe americane, după ce a trimis deja trupe în Washington și Los Angeles, potrivit Politico, care citează declarații recente făcute de președintele american.

Trump le-a sugerat vineri reporterilor că ia în considerare trimiterea de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a ordonat trimiterea de trupe în Washington DC și la Los Angeles la începutul acestui an, o măsură pe care administrația este acum nevoită să o apere în instanță.

„Vom face ca orașele noastre să fie foarte, foarte sigure. Chicago este un haos”, a spus Donald Trump. El a adăugat că Chicago „va fi următorul nostru obiectiv după asta și nici măcar nu va fi greu.”

Ulterior, Trump a menționat New York-ul și Chicago ca orașe în care ar dori ca Garda Națională să „ajute”, scrie Politico.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a lăudat activitatea Gărzii Naționale în Washington și a menționat că este dispus să „aducă armata regulat” pentru a-și susține campania de reducere a criminalității în oraș.

„Sunt cu adevărat onorat că Garda Națională a făcut o treabă incredibilă în colaborare cu poliția și că nu a fost nevoie să chemăm armata regulată, lucru pe care suntem dispuși să-l facem”, a mai spus el.

Ce arată planuri ale Pentagonului

Departamentul Apărării al SUA lucrează la un proiect care vizează desfăşurarea armatei în Chicago, a transmis, la rândul său Washington Post, citând surse oficiale familiarizate cu dosarul.

Pentagonul are în vedere mai multe opţiuni, printre care mobilizarea a cel puţin câteva mii de membri ai Gărzii Naţionale începând din septembrie, dezvăluie aceleași surse.

„Nu vom specula asupra operaţiunilor viitoare. Departamentul este o organizaţie de pregătire şi colaborează constant cu alte agenţii la planuri menite să protejeze bunurile şi angajaţii federali”, a reacționat Pentagonul sâmbătă seara.

Dacă Washingtonului care are un statut special îi oferă lui Trump mai multă autoritate pentru mobilizarea Gărzii Naționale, alte state se află sub comanda guvernatorilor.

Guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a declarat într-un comunicat că guvernul federal nu a întrebat statul, în care se află Chicago, dacă are nevoie de ajutor. El a adăugat că nicio situaţie de urgenţă nu necesită desfăşurarea Gărzii Naţionale sau a altor trupe în zonă.

Și guvernatoarea din New York, Kathy Hochul, a reacționat. Ea a transmis un comunicat în care afirmă că încercarea lui Trump de a „invoca puterea militară” prin trimiterea Gărzii Naționale „subminează eforturile semnificative depuse la nivel statal” pentru reducerea criminalității.