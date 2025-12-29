Reacțiile liderilor europeni după negocierile de pace dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski din Florida

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a transmis că mai mulți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică de o oră cu Trump și Zelenski privind negocierile de pace, în marja întrevederii dintre cei doi la Mar-A-Lago. „S-au înregistrat progrese importante, pe care le-am salutat”, a declarat ea, potrivit New York Times.

Ea a adăugat într-o a doua postare pe rețelele de socializare: „Europa este gata să continue colaborarea cu Ucraina și cu partenerii noștri americani pentru a consolida aceste progrese. Esențial pentru acest efort este să avem garanții de securitate solide încă din prima zi.”

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer, care a participat la convorbirea telefonică între Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat că discuția s-a concentrat pe „eforturile de asigurare a unei păci juste și durabile în Ucraina”.

Liderii europeni l-au felicitat pe Trump „pentru progresele înregistrate până în prezent”, a mai spus purtătorul de cuvânt. „Ei au subliniat importanța unor garanții solide de securitate și au reafirmat urgența încheierii cât mai rapide a acestui război barbar”.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a participat și el la convorbire, a declarat într-o declarație publicată pe rețelele de socializare că i-a mulțumit lui Trump pentru „conversația” de astăzi, dar că „orice acorduri privind pacea și securitatea în regiune trebuie să fie încheiate între toate părțile interesate” și că poziția Poloniei cu privire la orice acord de pace este „crucială”.

În mesajul său, Nawrocki subliază de două ori că războiul din Ucraina a fost „cauzat de Rusia”.

Convorbirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni a durat peste o oră, iar liderii au discutat „măsuri concrete” pentru a pune capăt războiului, a scris președintele finlandez Alexander Stubb într-o postare pe X.

Printre participanții la convorbire s-au numărat liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei și Norvegiei, precum și secretarul general al NATO și președintele Comisiei Europene.