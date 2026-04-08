Realitatea Plus a rămas fără licență. Un membru CNA povestește „cum s-a dovedit că au mințit” / Reacția de aseară a postului

Anca Alexandrescu și invitații săi într-o emisiune la Realitatea Plus din 7 aprilie 2026. Sursă foto: Captură video

În fața Consiliului, avocatul postului Realitatea Plus, Ioan Georgescu, a susținut că „am plătit amenzile”, care datau de peste doi ani.

Marți, 7 aprilie, CNA a decis revocarea licenței Realitatea Plus pentru 28 de amenzi în valoare de peste 600.000 de lei, datând din 2024.

Avocatul postului, Ioan Georgescu, a spus că, de fapt, postul a plătit, dar că nu are dovada. Și a cerut răzag câteva zile, „ca să arătăm proba plății”.

„Nu putem negocia legea”, a spus Valentin Jucan, membrul CNA care a cerut ridicarea licenței. Cu două excepții, care s-au retras de la vot, membrii CNA au decis revocarea licenței pentru Realitatea TV. În aceeași ședință și postul de radio Gold FM a pierdut licența, tot pentru neplata amenzilor.

Diferența față de modul în care a reacționat România TV

Invitat la Pagina de Media la scurt timp după vot, Mircea Toma, membru al CNA, a explicat că nu a existat nicio grabă a consiliului. „I-am avertizat din februarie. Și pe Realitatea Plus, și pe România TV, care figurau cu datorii neplătite”, a explicat Toma, întrebat de jurnalistul Petrișor Obae.

România TV a trimis imediat, în aceeași zi din februarie, dovada plății pe care o făcuse, cerându-și scuze că a omis să o prezinte. Realitatea Plus a preferat, a pretins Toma, să ignore avertismentul CNA. Iar în ședința care a venit după două luni „au mințit, și-au bătut joc de lege, într-un stil de golăneală”, a spus Toma.

Ce s-a întâmplat în pauză

Membrul CNA a povestit că „minciuna”, expresia lui, a devenit clară în momentul în care au luat o pauză de la ședință. „Atunci au început să curgă ordinele de plată pe email”, a explicat el.

Dar legea, a argumentat Toma, cere să plătești și să arăți dovada în termen de 6 luni. Pentru că altfel, a spus el, toată lumea ar întârzia cu doi ani plățile și apoi ar spune că a făcut dovada plății, abia când este prins.

Argumentul celor care au votat pentru retragerea licenței a fost acela că postul TV a avut timp suficient ca să facă dovada plății. „Orice om din România face dovada plății ca să nu intre în conflict cu legea, cu instituțiile”, a spus Vasile Bănescu, care a votat pentru ridicarea licenței.

„Revocarea licenței vizează prezentarea dovezii plății amendei în termen de 6 luni de la achitarea acesteia”, a explicat și Valentin Jucan, cel care a făcut propunerea revocării, votată de către colegii săi.

Realitatea Plus: „Cerem rediscutarea măsurii în CNA. E excesivă”

După decizia CNA, Realitatea a invitat în studiourile sale zeci de invitați, în emisiunea Ancăi Alexandrescu.

Reprezentanții postului au susținut că e o lovitură de stat, ipoteză pe care și-a axat reacția și George Simion, liderul AUR.

Unii dintre cei prezenți în studiourile Realitatea au spus că e un atac la „antreprenorii români, pentru că Realitatea Plus e o afacere românească”.

Postul a susținut oficial că a depus o cerere de rediscutare a măsurii luate de CNA, „care e excesivă”.

Cererea a fost formulată de avocații Realitatea PLUS și susține că „la momentul adoptării deciziei de către Consiliu, amenzile avute în vedere erau deja achitate de societatea noastră, iar obligațiile pecuniare care au stat la baza discuției erau stinse. În aceste condiții, măsura adoptată reflectă o aplicare excesiv de formală a textului de lege, cu ignorarea situației juridice reale existente la data votului”.