Realitatea Plus, amendată cu suma maximă de CNA pentru promovarea excesivă a lui Călin Georgescu: „O campanie absolut deșănțată”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat marți televiziunea Realitatea Plus cu 200.000 de lei, sancțiunea maximă prevăzută de lege, pentru promovarea excesivă a lui Călin Georgescu în mai multe emisiuni difuzate în luna martie, scrie Pagina de Media.

Decizia a fost luată după ce, într-o ședință anterioară, niciuna dintre propunerile de sancționare nu întrunise numărul necesar de voturi.

Amenda de 200.000 de lei a fost propusă inițial de Dorina Rusu, membră a CNA, în ședința din 15 iulie. Atunci a mai existat și o propunere de amendă de 100.000 de lei, însă niciuna dintre variante nu a obținut cele minimum șase voturi necesare.

Votul a fost reluat marți, 21 iulie, iar propunerea privind amenda de 200.000 de lei a întrunit cele mai multe voturi.

„Este mult mai mult decât se întâmpla cu Ceaușescu”

„Tema promovării excesive a unui personaj politic căruia i se face o campanie absolut deşănţată şi cu totul în afara legislaţiei. Este prezentat ca un martir. Este asemănat cu Navalnîi. Se spune, pornid de la afirmaţia lui, că forţele din Vest doresc eliminarea lui fizică şi apogeul este în emisiunile în care, de dimineaţa până la prânz este prezentat Călin Georgescu plantând puieţi, dând autografe, dând cu lopata. Oameni în jurul lui care îi cântă, îl iubesc, îl înconjoară ca pe un erou.

Cum e chemat în justiţie de ziua lui şi acest lucru este prezentat ca o chestie absolut îngrozitoare. I se cântă tot felul de cântece eroice, ia copii în braţe. Pur şi simplu asta este mult mai mult decât se întâmpla cu Ceauşescu în acele două ore de emisie pe care le aveam în fiecare seară. Este enorm şi nu se poate. Sunt emisiuni în care se vorbeşte numai despre Călin Georgescu”, a spus membra CNA Dorina Rusu în ședința de marți.

Exemplele invocate de CNA

Printre titlurile și mesajele difuzate de Realitatea Plus și analizate de CNA se numără: „Acum: Călin Georgescu, în mijlocul românilor”, „Acum: televiziunea poporului, alături de Georgescu și susținătorii lui”, „Acum: Georgescu dă mâna cu oamenii care au venit să planteze” și „Acum: Georgescu a pus mâna pe lopată. Acțiune-eveniment”, notează Agerpres.

Consiliul a menționat și titluri precum „Manevrele sistemului în cazul lui Călin Georgescu. Dezvăluiri incendiare”, „Ce spune Georgescu despre eliminarea sa”, „…toate companiile, indiferent că sunt companii profitabile sau nu sunt profitabile, vor să ajute Ucraina cu foarte mulți bani în timp ce copiii din România, o mare parte a copiilor din România se culcă seara fără să mănânce, pensionarii nu-și mai au medicamente”; „Acest cancer pe care îl reprezintă USR-ul trebuie extirpat! Trebuie să dispară acest partid. Chiar ar trebuie să dispară. Deci sunt mai rău decât comuniștii. (…) Toți au în declarații de avere sume uriașe, mulți dintre ei nu le justifică. Toți sau aproape toți au studii îndoielnice sau n-au deloc și au mințit în CV-uri”.