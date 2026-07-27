Anca Alexandrescu, înlocuită la Realitatea Plus, pentru o parte a verii. Cine îi ia locul

Postul de televiziune Realitatea Plus a anunțat difuzarea unei noi emisiuni seara, care intră pe tronsonul ocupat în mod normal de către emisiunea moderată de Anca Alexandrescu, scrie luni Pagina de Media.

Noua emisiune se numește „Miza zilei” și este realizată de Ana – Maria Păcuraru, fiica patronului Realitatea, Maricel Păcuraru.

Prima ediţie a emisiunii Miza zilei va fi difuzată chiar luni seară, 27 iulie.

Schimbare temporară, cât se află Anca Alexandrescu în concediu

Reprezentanții Realitatea Plus au precizat, pentru Pagina de Media, că este vorba de o schimbare temporară a grilei de programe, pe o perioadă de câteva sâptămâni, timp în care Anca Alexandrescu se află în concediu.

Noua emisiune vine într-o perioadă în care audienţele emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu se află pe o pantă descendentă, după ce Călin Georgescu a certat-o în direct pe Anca Alexandrescu pentru că a susţinut că AUR trebuia să voteze Guvernul Veştea.

După confruntarea în direct dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, audienţa emisiunii a început să scadă.

Dungaciu, primul invitat de la „Miza Zilei”

„Miza zilei” va debuta cu unul dintre principalii reprezentanți ai AUR. Invitatul emisiunii de luni seară este Dan Dungaciu.

Dungaciu este prim-vicepreşedintele Alianţei pentru Uniunea Românilor.