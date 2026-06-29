Confruntare neașteptată între Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, în direct la Realitatea: „Complet fals” / Avertisment pentru George Simion

Anca Alexandrescu, alături de Călin Georgescu la un miting în martie 2025 Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost prezent duminică seară, în prime time, în platoul televiziunii Realitatea Plus. Interviul a luat o turnură ieșită din comun față de alte apariții în emisiunea Ancăi Alexandrescu, moderatoarea lansând și un avertisment la adresa liderului AUR, George Simion.

„Cum nu sunt hoț, nici escroc, nu fac nimic”, i-a răspuns Georgescu Ancăi Alexandrescu când a fost întrebat ce face în emisiunea în care cei doi au avut un schimb tensionat de replici și a acuzat televiziunea că l-a cenzurat.

Georgescu a criticat-o pe Alexandrescu, spunând că a „greșit complet” pentru că l-a susținut pe Adrian Veștea, premier desemnat fără consultarea PNL.

„Ca să scăpăm de Bolojan”, a motivat ea. Însă Georgescu a combătut-o din nou. „Complet fals”, a spus el, argumentând că și Veștea avea același model economic precum Ilie Bolojan „care a dărâmat România”.

Acuzată de fani că a trădat tabără „suveraniștilor”, Alexandrescu a insistat să își apere punctul de vedere, iar Georgescu a replicat: „Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”.

„Ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine”

Nu a fost singura discuție în contradictoriu între moderatoare și invitatul ei. Georgescu a sugerat că realizatoarea TV l-a „susținut direct” pe Nicolae Ciucă, lucru negat de Alexandrescu.

„Ascultați de popor, dacă vreți să vă fie bine”, a sfătuit-o Georgescu.

Pe parcursul interviul, fostul prezidențiabil a făcut aluzie că moderatoarea nu are principii. „Ce vreți să sugerați? Că n-am caracter?”, a întrebat Anca Alexandrescu.

„Doamnă! Eu am fost foarte clar. Eu nu am ce să vă spun mai mult de atât”, a răspuns el.

Georgescu i-a mai reproșat că deși a fost susținută de AUR la alegerile pentru Primăria Capitalei, realizatoarea Realitatea Plus și-a schimbat atitudinea față de partidul lui George Simion. „Nu am nicio obligație față de ei”, a spus Alexandrescu, argumentând că are dreptul la opinie.

Spre finalul interviului, Georgescu a sugerat că Realitatea Plus i-a oferit platformă pentru că intervențiile sale fac audiență.

Anca Alexandrescu acuză un linșaj din partea lui George Simion

După ce Călin Georgescu a părăsit platoul televiziunii, moderatoarea și-a continuat emisiunea, acuzând că „linșajul” ei a fost comandat de George Simion.

Alexandrescu a subliniat că nu va mai rostogoli „lozinci” precum „turul doi înapoi” invocând că știe „foarte clar că în spatele ușilor închise aceste lucruri nu sunt posibile”.

Ea a mai punctat că Georgescu a fost nedrept în emisiunea de duminică seară. „Nu voi accepta niciodată să fiu călcată în picioare! Mi-am pus toată familia în pericol”, a spus Alexandrescu, subliniind că nu mai vrea să ascundă faptul că „Simion a făcut negocieri pe sub masă” cu Cabinetul Veștea.

Partidul AUR, George Simion și Călin Georgescu „nu ar fi fost astăzi aici fără sprijinul Realitatea Plus”, a subliniat moderatoarea emisiunii „Culisele statului paralel”.

„Văduva neagră nu o să îi distrugă și pe Călin Georgescu și pe George Simion”, a mai adăugat totuși Alexandrescu, făcând referire la porecla sa.

Avertisment pentru George Simion

Ea a insistat că Simion conduce AUR într-un mod dictatorial, așa cum i s-ar fi plâns membri ai partidului.

„Nu mai pot să susțin așa ceva. Dacă un asemenea comportament ar ajunge la conducerea țării, eu nu vreau să fiu responsabilă pentru ce ar face. Exact același tip de comportament pentru care luptăm de un an și jumătate. Care spun eu te-am făcut, eu te omor. Nu cred ca la conducerea țării s-ar comporta astfel”, a spus Alexandrescu.

Moderatoarea a continuat și cu atacul împotriva lui Călin Georgescu. „I-a convenit sa fiu mai mult decât un jurnalist când am servit cauzei domniei sale”, a spus Alexandrescu.

Ea i-a transmis un avertisment și președintelui AUR, fără a da alte detalii. „George Simion, tu vei fi următorul. Cine înțelege, înțelege ce vreau să spun”.