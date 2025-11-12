Realitatea Plus primește o amendă consistentă de la CNA pentru publicitate electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a amendat, miercuri, postul Realitatea Plus cu 200.000 de lei pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri în care au fost încălcate dispoziţii din Codul audiovizual. România TV şi Naşul TV au primit fiecare amenzi de 50.000 de lei, informează News.ro.

Una dintre amenzile acordate Realitatea Plus a fost pentru emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în zilele de 06 şi 07.11.2025 în cadrul cărora nu au fost respectate dispoziţiile art. 166 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual: „Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală”.

Printre titlurile afişate: „Astăzi: Anca Alexandrescu, din nou în mijlocul românilor”; „Astăzi: Anca Alexandrescu vorbeşte cu românii în stradă”; „Anca Alexandrescu şi George Simion, şedinţă în stradă cu românii”; „Anca Alexandrescu, printre români. Momente emoţionante”; „Anca Alexandrescu, alături de românii umiliţi de regim”; „Anca Alexandrescu descinde în pieţele capturate de mafie”; „Acum: Anca Alexandrescu, alături de români în stradă”; „Anca Alexandrescu descinde acum în sectorul 4, imagini în direct”; „Acum: Susţinere masivă pentru Anca Alexandrescu, oamenii strâng semnături”.

De asemenea, postul Realitatea Plus a primit o altă sancţiune de 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 82 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiuni de ştiri şi dezbateri difuzate în zilele de 05 şi 06.11.2025. Titluri afişate: „Ionuţ Moşteanu, discurs belicos la forumul NATO”, „Moşteanu, discurs alarmist. Cum vrea să spună că vine războiul; Discurs halucinant din partea rezistului de la apărare”. Ministrului Apărării i-a fost atribuită în mod fals declaraţia conform căreia „Este o chestiune de timp până când vom vedea război”, deşi în emisiuni a fost difuzat parţial discursul ministrului (în limba engleză, cu subtitrare în limba română) în care acesta afirmă: „E o chestiune de timp până vom avea parte de pace. Toată lumea vrea pace (…)”.

Consiliul a considerat că şi România TV a încălcat legea şi a sancţionat postul cu 50.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 82 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în emisiuni informative difuzate în zilele de 05 şi 06.11.2025. Printre titlurile afişate: „Ministrul Rezist: E o chestiune de timp până vom vedea război”.

Postul Nașul TV a primit amendă de 50.000 de lei pentru emisiunea „Să vorbim despre tine” din 11.11.2025, în cadrul căreia au fost încălcate dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Titlu afişat: „Ministru PSD al Sănătăţii vrea să elimine medici din sistem”.

În şedinţa de miercuri, câte o somaţie publică a fost dată posturilor Prima Sport 1, Prima Sport 2 şi Prima Sport 3 pentru încălcarea dispoziţiilor art. 109 alin. (7) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în care se stipulează că „Este interzisă difuzarea de publicitate pentru jocuri de noroc în care sunt prezente personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau alte persoane care, datorită notorietăţii în mediul online, pot încuraja participarea la astfel de jocuri”.