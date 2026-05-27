Realitatea Plus, sancționată din nou de CNA cu întreruperea emisiei timp de trei ore

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis miercuri sancționarea Realitatea Plus, cu obligarea postului de televiziune de a difuza – în ziua de joi, 4 iunie 2026 – timp de 3 ore, între orele 18.00 şi 21.00, numai textul deciziei de sancţionare.

Potrivit unui comunicat transmis de CNA, Consiliul a constatat în ședința de miercuri încălcarea prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 6 – 31 ianuarie şi prezentate în 34 din cele 38 de rapoarte analizate.

Conform prevederilor legale invocate, „în programele de ştiri şi dezbateri, informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să favorizeze libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru două materiale audiovizuale postate pe TikTok, contul Griffin Patriotul, care încalcă dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora: „Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică, negarea şi/sau ducerea în derizoriu a regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor acestora”.

Tot în ședința de miercuri, CNA a decis retragerea licenţei audiovizuale deţinute de societatea Infinit TV SRL pentru postul regional Infinit TV (Iaşi) în baza dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului („Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii: (…) b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului”).