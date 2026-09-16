Rebelii houthi au încercat să lovească orașul sfânt Mecca, acuză Arabia Saudită

Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a acuzat miercuri gruparea Houthi din Yemen că a lansat un atac cu drone împotriva orașului sfânt Mecca, acuzație pe care acești rebeli pro-iranieni au negat-o, transmite AFP.

Antiaeriana saudită a distrus marți„o dronă ostilă lansată de miliția teroristă Houthi înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian interzis al capitalei sfinte” a islamului, a afirmat coaliția într-un comunicat, subliniind că interceptarea a avut loc la sud de oraș.

„Securitatea celor două moschei sfinte și a vizitatorilor acestora constituie o linie roșie”, a adăugat aceasta.

Organizația pentru Cooperare Islamică (OCI) a condamnat imediat „atacurile abominabile” care „profanează caracterul sacru al locurilor sfinte și al moscheilor și lezează sentimentele musulmanilor din întreaga lume”.

Houthi neagă că au atacat orașul sfânt Mecca

Rebelii Houthi, care au intensificat de la începutul lunii septembrie atacurile împotriva Arabiei Saudite, aliată a autorităților yemenite, au negat că ar fi vizat orașul sfânt, denunțând „o minciună”, a scris pe X unul dintre liderii Houthi, Hazm al-Assad.

Autoritățile saudite au emis marți dimineață o alertă aeriană pentru Mecca, o premieră pentru acest oraș sfânt care găzduiește milioane de pelerini în fiecare an.

Ambasada Statelor Unite în Arabia Saudită a recomandat miercuri cetățenilor americani să-și reconsidere orice călătorie în Arabia Saudită și să nu se apropie sub niciun pretext de granița cu Yemenul.

Aliați apropiați ai Iranului și aparținând unei ramuri șiite, rebelii au preluat săptămâna trecută controlul asupra litoralului yemenit care se învecinează cu Marea Roșie și controlează strâmtoarea Babel-Mandeb, ceea ce a contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului, care afectează economia mondială.