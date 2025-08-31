Rebelii houthi promit că se vor răzbuna după ce Israelul i-a omorât premierul și mai mulți miniștri: „Vă așteaptă zile negre”

Rebelii houthi din Yemen au promis că se vor răzbuna după moartea prim-ministrului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, ucis în urma atacurilor israeliene asupra capitalei Sanaa la începutul acestei săptămâni, transmite France Presse.

Acesta a fost cel mai înalt responsabil politic al Houthi care a fost ucis în astfel de raiduri de la începutul războiului din Fâșia Gaza între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas în octombrie 2023.

Un comunicat al „președinției” Houthi a anunțat moartea lui Ahmad Ghaleb al-Rahwi și a mai multor miniștri ai săi „în atacul lansat joi de inamicul israelian în timp ce se aflau într-o ședință la Sanaa”.

Potrivit textului, citat de canalul lor Al-Massirah, „mai mulți dintre colegii lor au fost răniți, unii grav”.

Israelul a confirmat că l-a ucis pe al-Rahwi

Sâmbătă seara, armata israeliană a confirmat într-un comunicat că l-a ucis pe Ahmad Ghaleb al-Rahwi „precum și pe alți înalți oficiali” într-un atac asupra unei instalații din Yemen care adăpostea „înalți oficiali militari și alți înalți oficiali ai regimului terorist Houthi”.

„Atacul a fost posibil datorită exploatării unei oportunități în materie de informații și realizării unui ciclu operațional rapid, care s-a desfășurat în câteva ore”, precizează textul.

Într-un comunicat separat, Houthi au anunțat numirea lui Mohammed Ahmad Mouftah în funcția de „prim-ministru interimar” pentru a-l succeda pe Ahmad Ghaleb al-Rahwi, care fusese numit în august 2024.

„Vă așteaptă zile negre”

De luni de zile, Israelul lansează atacuri împotriva țintelor Houthi din Yemen, ca răspuns la tirurile de rachete și drone ale rebelilor împotriva teritoriului israelian, majoritatea interceptate de armată.

Susținuți de Iran, dușmanul autodeclarat al Israelului, Houthi susțin că lansează aceste atacuri în „solidaritate” cu palestinienii din Gaza, afectați de războiul declanșat de atacul fără precedent al Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023.

„Promitem lui Dumnezeu, dragului popor yemenit și familiilor martirilor și răniților că ne vom răzbuna”, a declarat Mehdi al-Machat, șeful Consiliului politic suprem, într-un mesaj video pe Telegram.

„Vă așteaptă zile negre”, a adăugat el, adresându-se Israelului.

Machat a mai făcut apel la „toate companiile (străine) prezente în entitatea ocupantă” (Israel) să plece „înainte de a fi prea târziu”.

Netanyahu avertizase regimul houthi ca va plăti pentru atacuri

Rebelii au raportat joi lovituri asupra Sanaa, fără a preciza țintele. O sursă din domeniul securității din Sanaa a declarat pentru france Presse că Houthi au arestat în Sanaa, Amrane (nord) și Dhamar (sud-vest) zeci de persoane „suspectate de colaborare cu Israelul”.

Rebelii yemeniți controlează vaste zone ale țării aflate în război din 2014, inclusiv Sanaa, unde și-au instalat instituțiile politice. Puterea yemenită recunoscută la nivel internațional, alungată din Sanaa, are sediul în Aden, marele oraș din sud.

Miercuri, Houthi au revendicat lansarea unei rachete împotriva Israelului, care a fost interceptată, potrivit armatei israeliene, la câteva zile după raidurile aeriene israeliene de duminica trecută împotriva palatului prezidențial și a unui depozit de combustibil din Sanaa, care au făcut 10 morți, potrivit insurgenților.

După aceste raiduri, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că „regimul terorist houthi va plăti un preț foarte mare pentru agresiunea sa împotriva statului Israel”.

Israelul a vizat în atacurile sale regiunile controlate de houthiți, în special porturile din vestul țării și aeroportul din Sanaa.

„Nu ne vom abate de la lupta împotriva proiectului americano-sionist și vom continua escaladarea până la încetarea agresiunii și ridicarea blocadei (israeliene) împotriva Gazei”, a avertizat în aceeași zi biroul politic al Houthi.

Rebelii au reluat în iulie atacurile pe Marea Roșie

Pe lângă atacurile asupra teritoriului israelian, rebelii au reluat în iulie, după o pauză de câteva luni, atacurile în largul Yemenului, în Marea Roșie sau în Golful Aden, împotriva navelor pe care le acuză de legături cu Israelul.

În luna mai, aceștia au încheiat un armistițiu cu Statele Unite, care a pus capăt lunilor de bombardamente americane în Yemen, în schimbul încetării atacurilor lor împotriva navelor din această rută maritimă strategică pentru comerțul mondial.

Războiul din Yemen a provocat sute de mii de morți și a aruncat această țară, cea mai săracă din Peninsula Arabică, într-una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.