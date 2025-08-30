Guvernul houthi, decimat după un atac israelian. Printre victime se află și premierul

Rebelii houthi din Yemen au anunțat sâmbătă moartea „primului-ministru” și al mai multor miniștri în loviturile aeriene ale Israelului care au vizat, joi, capitala Sanaa, informează AFP.

„Anunțăm martiriul lupătărorului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, șeful guvernului, împreună cu mai mulți dintre miniștrii săi în agresiunea lansată joi de către inamicul israelian în timpul unei ședințe la Sanaa”, se arată într-un comunicat al milițiilor Houthi, citat de postul Al-Massirah.

Potrivit comunicatului, „mai mulți colegi de-ai lor au fost răniți, unii în mod grav.”

Armata israeliană a anunțat joi că a bombardat „o țintă militară” în capitala yemenită.

Susținuți de Iran, houthi controlează zone vaste ale țării aflate în război civil din 2014, inclusiv capitala Sanaa, unde și-au instalat propriile instituții politice.

Afirmând că acționează în semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza, teritoriul în care se desfășoară războiul dintre Israel și Hamas, houthi lansează periodic atacul cu rachete și drone către Israel, însă majoritatea lor sunt interceptate.

Miercuri, houthi au revendicat un atac cu rachetă împotriva Israelului, care a fost interceptată, potrivit armatei israeliene.

În ultimele luni luni, ei au atacat și nave în largul Yemenului, care ar avea legături cu Israelul.

Israel a lansat mai multe atacuri către Yemen, ca represalii, țintind în mod special porturile din vestul țării și aeroportul din Sanaa.