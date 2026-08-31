Reclame retrase de pe Facebook și Instagram, după un semnal de alarmă venit din India. Cum funcționa frauda

Meta a eliminat luni zeci de reclame, după ce India a semnalat un model de reclame de pe Facebook și Instagram care foloseau conținut sexual explicit și duceau la programe malware, potrivit Reuters.

Aceste reclame păcăleau utilizatori să descarce programe malware cu care le-ar fi putut fi furate datele bancare.

În India au fost înregistrate fraude cibernetice în valoare de aproape 2,4 miliarde de dolari în 2025, conform datelor guvernamentale, în condițiile în care autorii escrocheriilor vizează tot mai mult amploarea plăților digitale din țară.

Guvernul a declarat că reclamele de pe Facebook și Instagram care operau sub nume ca „Night Play” și „Kyss” direcționau utilizatorii către site-uri web de phishing. Guvernul spune că a observat o creștere a fraudelor financiare care implică „aplicații Android rău intenționate deghizate în aplicații pornografice”.

Zeci de reclame eliminate

Reuters a descoperit cel puțin 39 de astfel de reclame încă active după alerta guvernamentală de luni. Multe dintre ele foloseau miniaturi video cu conținut sexual explicit pentru a atrage click-uri. Meta a eliminat toate reclamele la scurt timp după ce Reuters le-a semnalat companiei.

Politica gigantului american din sectorul tehnologiei stabilește că reclamele „nu trebuie să conțină nuditate adultă și activitate sexuală”. De asemenea, interzice reclamele pentru „produse, servicii, scheme sau oferte care utilizează practici înșelătoare”.

Este a doua oară în ultimele săptămâni când India trage un semnal de alarmă cu privire la fraudele financiare de pe o platformă tehnologică majoră. Guvernul indian transmisese Google să închidă sute de conturi de pe platforma sa Firebase, după ce a descoperit că infractorii foloseau serviciul pentru a se da drept bănci importante.

Reuters a scris anul trecut că Meta estimase intern că escrocheriile și publicitatea interzisă pentru bunuri vor genera aproximativ 10% din veniturile sale din 2024, sau aproximativ 16 miliarde de dolari, deși compania spune că ia măsuri drastice împotriva acestor reclame.

O reclamă, când încă era activă, ducea la un site web care promova o aplicație video ce promitea sute de videoclipuri pornografice și conținut non-stop. Pentru acces, utilizatorii trebuiau să descarce direct un fișier numit „Movexa.apk”, în afara unui magazin oficial de aplicații.

India a avertizat că aplicațiile ar putea accesa în secret informațiile stocate pe telefoanele utilizatorilor, ar putea fura parole de unică folosință și coduri PIN bancare și ar putea transfera bani din conturi fără știrea proprietarului.

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