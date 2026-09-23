Mesajul lui Rareș Bogdan pentru liberalii care contestă actuala conducere a PNL, despre „guvernul undercover Bolojan 2”. „România se duce în cap”

Rareș Bogdan le-a recomandat parlamentarilor PNL din așa-numita Platformă Liberal-Conservatoare din partid să susțină învestirea guvernul Siegfried Mureșan, pe care l-a numit ironic „guvernul undercover Bolojan 2”.

Eurodeputatul Rareș Bogdan, care s-a autodescris drept „disident” în raport cu actuala conducere a PNL, consideră că învestirea unui guvern cu puteri depline este o „urgență națională”.

„Recomandarea mea, în calitate de disident, este ca parlamentarii din Platforma Liberal-Conservatoare din cadrul PNL, 23 la numar, să voteze guvernul undercover Bolojan 2, pentru că fără un Executiv stabil, România se duce în cap. Guvern stabil, legitim. Dacă se poate, fără Bolojan înăuntru”, a scris Rareș Bogdan, miercuri, pe Facebook.

El i-a adus mai multe critici liderului PNL, Ilie Bolojan, susținând că „economiști” și „experți independenți” au atras atenția „că deficitul scăzut din pix, falsificat pe spinarea a milioane de români, aruncă țara la gunoi”.

„Aritmetica parlamentară le-a arătat colegilor că trebuie să pună mâna pe telefon, pentru a vorbi și cu reprezentanții S&D în România. Faptul că de vineri, Bolojan îl sună zilnic pe Grindeanu PeSeDe arată ca omul și-a bătut joc chiar de colegii din BPN, pe care i-a expus, spunând ca nu discută cu PSD, iar acum le caută votul. Și le propune noi rotative. Adică un linghișpir. Nu că domnul în cauză ar fi antipesedist convins. Pe vremea USL era fruntaș. După congresul unde a fost ales miss s-a sucit iar. Acum iar. Face piruete, triplu axel-uri și triplu ștechere mai ceva ca Nureiev”, a mai declarat Rareș Bogdan.

Mesajele transmise de Adrian Veștea și Alina Gorghiu

Adrian Veștea și Alina Gorghiu, alți doi liberali din tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan, au anunțat miercuri că susțin, de asemenea, învestirea guvernului Siegfried Mureșan.

Veștea, care în iunie a fost desemnat de Nicușor Dan să formeze Guvernul, dar a picat la vot, le-a cerut tuturor parlamentarilor liberali să voteze cabinetul pe care îl va propune actualul premier desemnat.

Gorghiu, care este membră a Camerei Deputaților, a anunțat că va vota guvernul.

„Voi vota acest Guvern și vă spun foarte clar de pe acum: dacă acest Guvern va cădea, voi susține și următoarea formulă, care poate să ofere României un Guvern stabil, pro-european și cu puteri depline. Poziția mea de astăzi nu depinde de numele premierului, ci de obligația noastră de a scoate țara din criză și nu e un cec în alb dat nimănui, nu înseamnă că uit diferențele politice, atacurile sau greșelile din ultimele luni”, a declarat ea într-un mesaj video pe Facebook, citată de Agerpres.