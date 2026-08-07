Recomandarea stranie primită de nord-coreeni pentru a face față căldurii record

Pe măsură ce Peninsula Coreeană se confruntă cu un val de căldură fără precedent, presa de stat de la Phenian a promovat o serie de soluții pentru a face față temperaturilor ridicate, de la supa de carne de câine până la supa de pui drept, prezentându-l în același timp pe Kim Jong Un drept un lider care îndură condiții aspre alături de poporul său, relatează Reuters.

Televiziunea de stat KCNA a relatat joi că temperatura a atins 36,7 grade Celsius la Phenian, cea mai ridicată valoare înregistrată în capitala nord-coreeană de la începutul măsurătorilor meteorologice.

În contextul unei succesiuni de nopți tropicale, presa de stat a acordat o atenție neobișnuit de mare celor mai fierbinți săptămâni ale anului, cunoscute la nivel local sub denumirea de „sambok”, sau „zilele de arșiță” ale verii.

Printre recomandările care atrag cel mai mult atenția se numără supa de carne de câine, reflectând o credință tradițională potrivit căreia aceasta îi ajută pe oameni să suporte căldura verii.

Într-un material despre sănătate publicat pe 2 august, ziarul Rodong Sinmun l-a citat pe un medic de la Spitalul General din Phenian care recomanda alimente răcoritoare precum pepenele verde, castraveții și boabele de fasole mung, precum și „alimente hrănitoare”, printre care supa de carne de câine, terciul de pește și terciul de fasole roșie.

Ziarul a dedicat un material separat supei de carne de câine, descriind-o drept un aliment tradițional de vară. Materialul a amintit de asemenea de o veche zicală coreeană potrivit căreia „chiar dacă supa de carne de câine se varsă pe vârful piciorului în timpul zilelor de arșiță ale verii, ea devine medicament”.

Tânără într-un restaurant nord-coreean, FOTO: Fang Yingzhong, ColorChinaPhoto / AP / Profimedia

Consumul cărnii de câine e promovat de statul nord-coreean

Coreea de Sud a interzis oficial în 2024 creșterea, vânzarea și sacrificarea câinilor pentru consum, măsura urmând să intre pe deplin în vigoare anul viitor.

Presa de la Phenian amintește în schimb că la începutul acestui an în țară a fost organizat un concurs național de preparare a mâncărurilor din carne de câine.

KCNA, organul oficial de presă al Coreei de Nord, a lăudat miercuri și „samgyetang”, o supă de pui umplută cu ginseng, orez glutinos și curmale jujube, relatând că restaurantele din Phenian atrag clienți care caută să se răcorească și să scape de căldură.

Televiziunea Centrală Coreeană a difuzat în această săptămână și materiale despre menținerea sănătății în timpul căldurii extreme, recomandând băuturi pentru hidratare și oferind sfaturi privind înotul și exercițiile fizice în aer liber.

Coreea de Nord nu a publicat date privind eventualele decese provocate de căldură. Coreea de Sud a raportat peste 20 de decese asociate valului de căldură.

„Kim Jong Un suferă alături de popor”

Pe lângă sfaturile privind sănătatea, presa de stat a revenit în mod repetat la o temă propagandistică familiară – disponibilitatea lui Kim de a îndura aceleași condiții meteorologice sufocante cu care se confruntă nord-coreenii obișnuiți.

Ziarul Rodong Sinmun a readus în atenție în această săptămână o inspecție efectuată de Kim în 2013, în timpul verii, la un șantier de construcții, unde se spune că hainele liderului s-au îmbibat de transpirație.

Când un oficial l-a îndemnat să evite astfel de deplasări în perioada arșiței de vară, Kim ar fi răspuns că „chiar dacă vremea este insuportabil de caldă, munca ce trebuie făcută pentru popor trebuie dusă la îndeplinire”, potrivit relatării din presa de stat.

Ziarul a relatat de asemenea cum Kim a continuat să înainteze pe un teren muntos abrupt și printr-o ploaie torențială în timpul unei călătorii din 2018, când căuta un loc potrivit pentru construirea unei stațiuni cu ape termale.

Televiziunea de stat a prezentat de asemenea imagini cu mulțimi care umpleau plajele și piscinele din Zona Turistică de Coastă Wonsan Kalma, proiectul turistic emblematic al lui Kim de pe coasta de est a țării.