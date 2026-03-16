Impozitare progresivă, reducerea concediului parental, taxarea viciilor – Recomandările OCDE pentru România

România trebuie să accelereze reformele fiscale și să crească veniturile din taxe pentru a reduce deficitul bugetar, arată ultimele recomandări ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Organizația recomandă regândirea sistemului de impozitare și renunțarea la un sistem bazat pe cote reduse și numeroase excepții.

În cel mai recent raport economic prezentat luni la guvern, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică avertizează că, în ciuda măsurilor de consolidare fiscală din 2025, România va trebui să facă „eforturi susținute în următorii ani pentru a reduce semnificativ deficitul și a plasa datoria publică pe o traiectorie ferm descendentă”.

Potrivit organizației, nivelul veniturilor fiscale sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană și sunt necesare ajustări în următorii ani. Veniturile fiscale totale reprezintă aproximativ 27% din PIB, în timp ce media statelor din Uniunea Europeană depășește 40% din PIB.

Raportul OECD legat de România, publicat luni, arată că, fără reforme în sistemul de taxe și o colectare mai eficientă, deficitul și datoria publică ar putea continua să crească.

După ce deficitul fiscal a crescut la 9,3% din PIB în 2024, experții internaționali cer măsuri drastice – de la eliminarea facilităților fiscale până la regândirea impozitării proprietăților.

Sistem de impozitare progresiv

​OECD consideră că actuala „cotă unică” nu mai este eficientă din cauza numeroaselor portițe de scăpare. Astfel, recomandă explorarea unui sistem de impozitare progresiv, cote mai mari pentru venituri mari, menținând în același timp o povară fiscală scăzută pentru veniturile mici, prin mărirea alocației de bază netaxabile.

OECD cere alinierea plafoanelor de contribuții sociale pentru liber-profesioniști (PFA, profesii liberale) cu cele ale angajaților. Scopul este să nu mai existe un avantaj financiar masiv în a lucra ca PFA în loc de angajat, adică eliminarea „pseudo-independenței”.

Pentru a încuraja munca formală, OECD propune reducerea taxării totale pe salariile mici.

Impozitarea proprietăților

Unele dintre cele mai importante recomandări sunt cele legate de impozitarea proprietăților. OECD consideră că România impozitează prea puțin imobilele și de aceea insistă ca impozitul pe clădiri să nu mai fie calculat după algoritmi administrativi vechi, ci pe baza valorii de piață reale. Asta ar însemna o creștere semnificativă a impozitelor în orașele mari, precum București, Cluj, Timișoara, în condițiile în care oricum toate impozitele locale s-au majorat semnificativ de la 1 ianuarie 2026.

De asemenea, OECD propune introducerea unui impozit pe profitul obținut din vânzarea locuințelor care nu sunt reședința principală.

Eliminarea cotelor reduse de TVA

​România are unul dintre cele mai mari deficite de încasare a TVA din UE. În aceste condiții, OECD recomandă eliminarea cotelor reduse (n. red. 5% sau 9%) pentru bunuri și servicii care nu sunt de strictă necesitate. Sunt vizate restaurantele și hotelurile (n. red. Horeca), precum și produse alimentare de lux sau neesențiale.

OECD mai cere implementarea completă a facturării electronice (n. red. e-Factura) și a altor instrumente de control digital pentru a reduce evaziunea.

OECD mai recomandă introducerea unui „criteriu de inovare” în Start-up Nation și facilitarea accesului IMM-urilor la credite fiscale pentru cercetare-dezvoltare.

Eliminarea prețurilor plafonate și taxarea viciilor

OECD cere eliminarea treptată a prețurilor plafonate la gaz natural și electricitate, argumentând că acestea subminează stimulentele pentru economisire.

Organizația mai propune creșterea accizelor la combustibilii fosili (motorină, benzină), dar și la tutun și alcool. Cu una dintre cele mai mari rate de mortalitate din cauze prevenibile din UE, România trebuie să „taxeze viciile”, consideră OECD.

Organizația sugerează creșterea taxelor pe tutun, alcool și alimente nesănătoase pentru a finanța alfabetizarea sanitară. Sunt propuse majorări ale taxelor pe produsele cu conținut ridicat de zahăr sau grăsimi saturate.

Impozitarea companiilor și a sectorului bancar

​OECD propune și o regândire a impozitului pe profit, a modului în care corporațiile sunt taxate pentru a îmbunătăți colectarea.

Deși Guvernul a aplicat un impozit extraordinar pe cifra de afaceri a băncilor, OECD recomandă eliminarea acestuia până la sfârșitul anului 2026, considerându-l o măsură distorsionantă pe termen lung.

Pe partea de fonduri europene, OECD remarcă faptul că România riscă să piardă miliarde de euro din PNRR din cauza întârzierilor. OECD recomandă prioritizarea proiectelor „mari și mature” pentru a evita acest colaps financiar.

Fără ieftinirea creditelor până când inflația nu scade

În condițiile în care inflația este ridicată, mesajul pentru Banca Națională este unul de prudență. OECD recomandă reluarea reducerii ratelor dobânzii „doar odată ce inflația este pe o traiectorie clar descendentă”.

​În paralel, raportul avertizează asupra riscurilor financiare. Creditele corporative în valută rămân o vulnerabilitate, solicitându-se instrumente de acoperire a riscului pentru IMM-uri.

Reducerea concediilor pentru creșterea copiilor

Potrivit OECD „creșterile ad hoc ale salariilor publice subminează sustenabilitatea” și cere o formulă transparentă, bazată pe performanță.

Raportul mai recomandă și reducerea duratei concediilor parentale lungi în favoarea extinderii creșelor. În acest context, recomandă încurajarea taților să preia o parte din concediu prin perioade netransferabile.

„Concediile parentale lungi și generoase duc la perioade prelungite în afara pieței muncii, utilizate în esență de mame”, spune OECD.

​Asigurări obligatorii

Deși legea există, aplicarea este slabă și de aceea OECD cere control mai strict și conștientizare pentru asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor.

Raportul propune ca riscul de inundații să fie dezvăluit obligatoriu în orice tranzacție imobiliară.

Toate aceste recomandări sunt cuprinse în cel mai recent raport economic prezentat luni la guvern, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) avertizează că, în ciuda măsurilor de consolidare fiscală din 2025, România va trebui să facă „eforturi susținute în următorii ani pentru a reduce semnificativ deficitul și a plasa datoria publică pe o traiectorie ferm descendentă”.