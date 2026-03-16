VIDEO Avertisment OCDE: Finanțele publice ale României s-au deteriorat puternic. Trebuie eforturi susținute pentru a reduce semnificativ deficitul / Ce spune Bolojan

În cel mai recent raport economic prezentat luni la guvern, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) avertizează că, în ciuda măsurilor de consolidare fiscală din 2025, România va trebui să facă „eforturi susținute în următorii ani pentru a reduce semnificativ deficitul și a plasa datoria publică pe o traiectorie ferm descendentă”.

Raportul OECD privind evoluțiile economice din România a fost prezentat luni la Palatul Victoria de către secretarul general al OCDE Mathias Cormann, alături de premierul Ilie Bolojan.

OCDE: Deficitul bugetar ridicat și datoria publică, principale vulnerabilități

Raportul OCDE atenționează că finanțele publice ale României s-au deteriorat puternic:

„Finanțele publice ale României s-au deteriorat puternic, prezentând riscuri pentru sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Evitarea acestui lucru va necesita sporirea eficienței cheltuielilor publice, precum și extinderea bazei de impozitare și îmbunătățirea conformității fiscale. De asemenea, va fi necesară consolidarea planificării fiscale pe termen mediu pentru a asigura disciplina fiscală”.

Deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB în 2024, iar datoria publică a crescut semnificativ în ultimii ani, atingând 55% din PIB.

Pentru a corecta dezechilibrele fiscale, România a adoptat în 2025 măsuri de consolidare fiscală. Totuși, OECD avertizează că aceste măsuri trebuie continuate pentru a stabiliza finanțele publice și pentru a reduce deficitul:

„Deși aceste măsuri marchează un progres important, în următorii ani vor fi necesare eforturi susținute pentru a reduce semnificativ deficitul și a plasa datoria publică pe o traiectorie ferm descendentă.

România trebuie să sporească eficiența cheltuielilor pentru a consolida finanțele publice și a sprijini creșterea. Reforma recentă a pensiilor – în special prin creșterea vârstei de pensionare pentru femei, limitarea pensiilor speciale și introducerea de noi reguli de indexare – este un pas pozitiv către îmbunătățirea sustenabilității sistemului de pensii și încurajarea participării forței de muncă”.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat măsurile luate de Guvern față de recomandările anterioare ale OCDE.

„România a făcut pași importanți în direcția consolidării fiscale și a reducerii deficitului bugetar. După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a spus Bolojan.

La nivelul economiei, studiul OCDE arată că România a rezistat la șocurile din ultimii ani și la efectele războiului din Ucraina, a menționat premierul.

„Creșterea economică a încetinit temporar în 2025, din cauza ajustărilor fiscale și a situației economice din Europa. Totuși, perspectivele rămân pozitive. Estimările arată o creștere de aproximativ 0,7% în 2025 și de circa 1% în 2026, susținută mai ales de investițiile publice și de fondurile europene. În plan fiscal, obiectivul este să reducem treptat deficitul, să folosim mai eficient banii publici și să avem o absorbție mai bună a fondurilor europene”, a declarat acesta.

Bolojan: Este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare

În ceea ce privește piața muncii, România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă prin politici în educație, sănătate și prin măsuri care să aducă mai mulți oameni activi pe piața muncii.

„De aceea, este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48–50 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung.” a afirmat Ilie Bolojan.

În același timp, a mai spus premierul, creșterea competitivității economiei rămâne o prioritate.

„Pentru asta avem nevoie de costuri competitive, o administrație eficientă, reguli clare și un stat modern și digitalizat”, a spus Bolojan.

România vrea să adere la OCDE în 2026

Premierul a mai subliniat că raportul OECD arată și domeniile în care România mai are de lucru.

„Trebuie să reducem deficitul, să îmbunătățim colectarea și să folosim mai eficient banii publici. În același timp, politica monetară trebuie să rămână prudentă până când inflația se stabilizează complet, iar reformele structurale trebuie să continue. Dacă vom aplica aceste reforme consecvent, putem construi o economie mai stabilă, mai competitivă și mai rezistentă”, a precizat Bolojan.

Acesta a anunțat că după aderarea la Uniunea Europeană și la NATO – România își propune ca în 2026 să atingă un nou obiectiv: aderarea la OCDE.

„Suntem într-un stadiu avansat, avem 23 de comitete care au fost parcurse, mai avem încă două comitete și sper că, împreună, în următoarele luni, reușim să parcurgem și aceste etape. Și sper că aderarea României la OCDE va deveni o realitate anul acesta, dar nu ca un obiectiv în sine, ci ca un mijloc pentru ca țara noastră să devină mai competitivă și mai prosperă”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.