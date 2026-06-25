Record absolut al României la absorbția de fonduri europene. Ministrul Dragoș Pîslaru: „Anul de 10”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că în perioada iunie 2025-iunie 2026, România a atins un record în ce privește absorbția de bani europeni într-un interval de 12 luni. Cea mai mare parte reprezintă foduri de coeziune, însă Pîslaru crede că sunt motive de optimism și în ceea ce privește PNRR.

„Anul de 10: am atras în România 10 miliarde euro bani europeni într-un singur an (iunie 2025 → iunie 2026). Este un record absolut pe fonduri europene atrase vreodată în 12 luni consecutive”, a scris Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

„În acest an, am triplat absorbția pe fondurile de coeziune: de la 3.279.387.099 Euro anul trecut la 10.418.362.085 Euro astăzi, adică +7.138.974.986 Euro. După ce ne-am obișnuit să fim mereu ultimii în toate clasamentele, România este astăzi pe locul 2 în Uniunea Europeană la sume nete absorbite”, a continuat ministrul.

În actualul cadru financiar ar UE, contractarea a atins pragul de 97%, Pîslaru susținând că se va ajunge chiar la 100%.

„Pe PNRR, am atras sume brute de 2.620.279.973 Euro pe cererea de plată nr. 4 + 350.692.010 Euro pe cerea de plată nr. 3 = 2.970.971.983 Euro. Avem perspectiva să ajungem la 95% absorbție pe PNRR și, cu responsabilitate politică și guvernamentală, vom reuși acest lucru”, a adăugat Dragoș Pîslaru.

El menționează că investițiile din bani europeni au atins nivelul de 76% din investițiile publice ale României, ceea ce reprezintă o contribuție majoră și la reducerea deficitului bugetar.

România încă mai speră la un PNRR de 20 de miliarde de euro

Deși Pîslaru anunță o creștere spectaculoasă pe fondurile UE de coeziune, pe PNRR chiar el menționa, pe 12 iunie, că există o problemă de gestionare a proiectelor din Plan.

„Alegerea României a fost să aibă aproximativ 21.000 de proiecte în PNRR. Acum avem un stoc de 8.000 de proiecte de coeziune, foarte mici, foarte dispersate, foarte dificil de gestionat”, a declarat Pîslaru la Conferința la nivel înalt privind abordarea deficitului și a excedentului de forță de muncă din Europa, organizată la București.

Pe de altă parte, tot Pîslaru anunța pe 19 iunie că s-a încheiat cu succes ultima renegociere a PNRR cu Comisia Europeană .

„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanţări”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiţii şi prin reformularea unor jaloane şi reforme, au fost eliminate riscuri majore de penalizare, fiind evitate unele corecţii financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduţi. Totodată, a adăugat Pîslaru, au fost păstrate obiectivele esenţiale ale reformelor şi investiţiilor asumate.