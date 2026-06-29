Record. Anunț nou de la meteorologi despre codul roșu din următoarele ore din București

Administrația Națională de Meteorologie a transmis luni dimineață o informare privind evoluția vremii din București în următoarele ore și zile. Noaptea care urmează va fi una tropicală.

Potrivit ANM, în următoarele 24 de ore, valul de căldură va continua să se intensifice , disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatură de record

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat.

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade , iar cea minimă va fi de 20…23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Mai răcoare la marginea Bucureștiului

Aceeași situație și de marți până miercuri.

Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală.

Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22…23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Prima zi din iulie vine cu o schimbare a vremii puternică

Din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua, astfel vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale (în general 10…15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade.