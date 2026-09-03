RECORD Cei mai mulți români de la Revoluție încoace care au plecat din țară definitiv

Numărul persoanelor care au plecat definitiv din România a ajuns în 2025 la 54.966, cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani.

O cifră mai mare a fost înregistrată ultima dată în 1990, când 96.929 de persoane și-au stabilit domiciliul în străinătate.

Pe de altă parte, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru joburile din afara țării au fost înregistrate din ianuarie și până acum, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an.

Citește mai mult pe Profit.ro