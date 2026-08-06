Record de temperatură a apei mării în Spania. De ce nu este o veste bună pentru turiști

Autorităţile din Mallorca, o insulă din arhipelagul spaniol Baleare, au înregistrat o temperatură record de 33,02 grade Celsius în apele din largul coastelor acesteia în timpul actualului val de căldură, informează joi DPA, preluată de Agerpres.

Această măsurătoare a fost transmisă de o baliză din Marea Mediterană, potrivit Serviciului Naţional de Meteorologie din Spania (AEMET).

Chiar înainte să fie confirmată oficial de Autoritatea Portuară Spaniolă, care administrează baliza din largul insulei Dragonera, televiziunea de stat spaniolă RTVE a anunţat că acea măsurătoare a indicat cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în apele spaniole.

Temperaturile actuale ale apelor din vestul Mării Mediterane sunt cu patru grade Celsius peste valorile medii pe termen lung. Potrivit oamenilor de ştiinţă, schimbările climatice provocate de activităţile umane reprezintă principala cauză a acestor temperaturi în continuă creştere.

Acest lucru ameninţă, în acelaşi timp, ecosistemele marine sensibile şi sporeşte riscul de furtuni violente însoţite de ploi torenţiale în timpul toamnei.

Marea Mediterană, extrem de caldă, evaporă cantităţi enorme de apă şi eliberează cantităţi uriaşe de energie termică în straturile de aer aflate în proximitatea suprafeţei apei.

Atunci când, în timpul toamnei, primele mase de aer rece venite din nord se deplasează peste aerul cald şi umed, acesta din urmă se ridică rapid, dând naştere unui fenomen care poate genera furtuni severe.

Atât pentru turişti, cât şi pentru localnici, temperaturile ridicate ale mării înseamnă deja că, pe litoral, aerul nu se răcoreşte nici măcar pe timpul nopţii, umiditatea este crescută, iar o baie în mare este departe de a fi revigorantă.