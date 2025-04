Record în Congresul SUA: Un senator a ținut un discurs de peste 24 de ore împotriva lui Donald Trump

Senatorul democrat Cory Booker a doborât recordul pentru cel mai lung discurs din Senatul SUA marți seară, vorbind timp de peste 25 de ore consecutive împotriva politicilor președintelui republican Donald Trump, informează miercuri agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Discursul maraton al senatorului de New Jersey a spulberat recordul din 1957 al lui Strom Thurmond, un senator pro-segregație din Carolina de Sud, care s-a opus atunci unei legi istorice privind drepturile civile și a rostit un discurs timp de 24 de ore și 18 minute.

Cu puțin timp înainte de a depăși acest record, în mod simbolic, Cory Booker l-a evocat cu vocea tremurând de emoție și oboseală pe unul din mentorii săi, John Lewis, figură a mișcării pentru drepturile civile din anii 1960.

BREAKING: It has ended with one phrase from John Lewis: “Let’s get in good trouble”.



